Caputo: "Salir del cepo es cuestión de condiciones, no de fechas"

Enviado especial._ En el cierre de la primera jornada del 60º Coloquio de IDEA, Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, presentó un diagnóstico firme sobre la situación del país y lanzó un mensaje claro a la comunidad empresarial: “Argentina alcanzó un equilibrio fiscal por decisión política. Es hora de confiar, invertir y construir un futuro sin recetas mágicas”. Y fue durísimo con la oposición y los volvió a tratar de ladrones.

El ministro enfatizó que el control de la inflación y la estabilidad cambiaria son logros concretos: “Hoy la brecha cambiaria es del 15%, y la inflación mayorista ya se ubica en 2%. Los resultados no son casualidad, son causalidad”. Y como viene haciendo en las últimas presentaciones repasó datos de la economía.

Respecto a la salida del cepo, Caputo fue categórico: “El cepo no es cuestión de fechas, sino de condiciones. Apurarse sería un error, pero con cada mes que pasa, estamos más cerca de salir sin sobresaltos.” Además, señaló que el tiempo juega a favor del plan económico, ya que permite que prevalezcan los efectos positivos de las nuevas políticas.

El ministro también cuestionó el escepticismo que aún persiste entre algunos sectores: “Estamos mejor hoy que en cualquier momento de los últimos 10 meses, pero el escepticismo sigue. La economía es la suma de decisiones individuales, y necesitamos que ustedes confíen para acelerar la recuperación”.

Caputo cerró su presentación llamando a superar la desconfianza y actuar con visión a largo plazo: “Hemos demostrado que este gobierno tiene la determinación de mantener el rumbo. Ahora es el turno del sector privado de liderar y no esperar condiciones ideales.”

La intervención del ministro dejó un mensaje claro: la economía está lista para despegar, y aquellos que demoren en confiar podrían perder las mejores oportunidades de inversión.

Caputo destacó los logros alcanzados en menos de un año: “Erradicamos el déficit fiscal, eliminamos pasivos remunerados y bajamos la inflación sin ayuda externa.” En tono desafiante, comparó la situación de Argentina con crisis históricas en otros países: “Mientras economías como Chile e Indonesia sufrieron caídas del 13 al 16% en sus programas de ajuste, Argentina cerrará el año con una caída del 3%. Esto es un avance histórico.”

El ministro resaltó que la importancia de mantener la disciplina fiscal: “Sin orden fiscal, no hay credibilidad. Y sin credibilidad, no hay inversión ni crecimiento”. También dejó en claro que el gobierno no cambiará de rumbo ante las presiones políticas: “El presidente no cede a las encuestas ni a la popularidad inmediata. Estamos aquí para hacer lo correcto, no lo conveniente.”

Caputo hizo un llamado directo a los empresarios presentes: “La economía es la suma de las decisiones individuales de cada uno de ustedes. Si no convencemos al sector privado de que este es el momento de apostar por Argentina, nos costará más salir adelante.” Y advirtió sobre las tácticas de la oposición: “La vieja política busca torpedear nuestro plan porque saben que no pueden volver al poder por méritos propios.”

El mensaje final fue claro y contundente: “Por primera vez en la historia, Argentina ha logrado un orden macroeconómico sin crisis mediante. Este es el momento de confiar y de liderar el cambio que todos queremos ver.”

El Coloquio de IDEA continuará con más paneles y debates sobre el futuro económico del país, en un contexto donde el gobierno apuesta a consolidar la estabilidad y el sector privado se enfrenta al desafío de recuperar la confianza perdida.