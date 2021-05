Dogecoin: de un juego a subir un 7.000% en 2021

El Dogecoin es, la criptomoneda del perrito simpático, que llegó a cotizar a 40 centavos de dólar, lo que implica un salto de 6.918% en poco más de cuatro meses del año en curso.

La moneda virtual que nació casi como un juego ocho años atrás. Con la imagen de Doge, el perro Shiba Inu conocido en internet como uno de los memes más famosos, se trata de un invento de Billy Markus, ingeniero de software que creó la criptomoneda en 2013.

La idea de Markus, junto con el australiano Jackson Palmer, había comenzado como una broma. Lanzaron una moneda-parodia llamada Dogecoin para burlarse de la fiebre por las criptomonedas. Pero la “magia de internet” hizo lo suyo y tiempo después esa divisa comenzó a hacerse conocida en foros. En diciembre de 2017 su valor de mercado llegó a 1.928 dólares.

Ahora esta cifra luce irrisoria frente a la valuación presente, de unos USD 51.700 millones, que equivalen al 15% del PBI de la Argentina, estimado en unos 350.000 millones de dólares.

En el mismo sentido, una comparación de precios entre el Dogecoin y el peso argentino refleja que hoy el Doge vale 40 veces más. Con un dólar mayorista -tipo de cambio oficial- próximo a 94 pesos, y un dólar “blue” en los 150 pesos, la moneda doméstica vale ahora apenas un centavo de dólar, frente a los 40 centavos que cotiza la moneda virtual del “meme” más famoso de las redes sociales.

¿Es el Dogecoin una broma? Sí. ¿Es la mejor inversión del mundo? No. Pero “es al menos mejor que un billete de lotería”, en opinión del multimillonario Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, quien la semana pasada dio con declaraciones públicas un nuevo impulso alcista a esta criptomoneda.

Durante su aparición en The Ellen DeGeneres Show, uno de los programas de televisión más populares de los EEUU Cuban dijo que el surgimiento de la moneda digital, que nació como un “meme”, es la “historia más loca de la historia” e intentó responder preguntas sobre el token representado por un sonriente Shiba Inu.

El Dogecoin se disparó en el último año, impulsado por memes en Internet e incluso algo de estímulo por parte de grandes nombres como Elon Musk.

“En general, cuando alguien menciona el Dogecoin y me pregunta si es una buena inversión, yo respondo que no es la mejor del mundo, pero es mucho mejor que un boleto de lotería, además es una excelente manera de aprender y comenzar a comprender el mundo de las criptomonedas”, dijo Cuban. “¿Y sabe qué? Podría subir. Además, lo segundo mejor es que si no sube y quiere gastarlo, puede comprar mercadería oficial en la tienda de los Mavericks”, agregó.

Con su escalada exponencial, hoy el Dogecoin es la sexta criptomoneda en importancia en cuanto a valor de mercado, muy cerca de lo USD 52.000 que vale Theter. Este ránkin es encabezado por Bitcoin (USD 1,083 billón), seguido por Ethereum (USD 364.000 millones), BinanceCoin (USD 102.000 millones) y XRP (USD 71.000 millones).

Con su escalada exponencial de precio, el Dogecoin es la sexta criptomoneda en importancia en cuanto a valor de mercado

Durante mucho tiempo, Cuban ha elogiado el valor educativo y de entretenimiento del Dogecoin. En marzo, anunció que los fanáticos de los Mavericks podían comprar boletos y mercadería usándolo. El equipo también acepta Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

“El Bitcoin es como una versión digital del oro, Ethereum es una versión digital de una moneda y luego tienes al Dogecoin, que es simplemente divertido”, dijo Cuban cuando DeGeneres le preguntó por su opinión sobre la inversión en criptomonedas.

Para sus críticos, el Dogecoin trivializa la inversión y crea riesgos que podrían perjudicar a los inversionistas arrastrados por el bombo publicitario.