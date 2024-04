Atención viajeros: cómo usar la Inteligencia Artificial para comprar pasajes económicos

Ya no es necesario estar atento a las noticias o visitar asiduamente una agencia de viajes para encontrar los mejores precios en los boletos de avión. La IA ofrece distintos trucos para sacar pasajes económicos.

Son diversos aspectos los que hay que tener en cuenta a la hora de sacar un pasaje de avión, más allá del precio. Un punto fundamental es saber cuáles son las mejores rutas o el momento para comprar.

En este caso, una opción es usar agregadores de vuelos con IA. Existen plataformas que utilizan inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos y ofrecer las mejores opciones de vuelos. Algunos ejemplos incluyen:

- Hopper: Utiliza algoritmos predictivos para identificar las mejores fechas para comprar boletos y te alerta cuando los precios están bajos.

- Skyscanner: Ofrece herramientas de búsqueda flexibles y comparativas, permitiendo ver tendencias de precios y previsiones.

- Google Flights: Usa IA para ofrecer recomendaciones sobre cuándo es el mejor momento para comprar y mostrar tendencias de precios.

Otro paso clave es realizar un monitoreo de precios y alertas. Estas herramientas permiten configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios bajen:

- Kayak Price Alerts: configura alertas para rutas específicas y recibe correos electrónicos cuando haya cambios en los precios.

- Airfarewatchdog: Ofrece alertas para vuelos específicos y también para ofertas generales.

Aprovechar las herramientas de análisis de tarifas también es fundamental. Algunas plataformas analizan las tarifas y ofrecen consejos sobre cuándo es el mejor momento para comprar:

- FareCompare: Ofrece consejos sobre cuándo comprar boletos y muestra las tendencias históricas de precios para ciertas rutas.

- Priceline: Además de comparar precios, permite realizar "Name Your Own Price" (Nomina tu propio precio), donde se puede hacer ofertas y obtener tarifas más bajas.

En tanto, si existe flexibilidad en las fechas de viaje, estas herramientas pueden ayudar a identificar las épocas más baratas para volar:

- Google Flights: Ofrece un calendario de precios para encontrar los días más económicos.

- Skyscanner: Permite buscar vuelos para un mes completo y encontrar las fechas más económicas.

De esta manera, es posible realizar viajes -sobre todo al exterior- pagando los pasajes a un mejor precio y evitando tomar vuelos con muchas escalas. Como suele ocurrir, una mayor disponibilidad de fechas y poder anticipar compras resulta fundamental para poder comprar los tickets.