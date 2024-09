Duelo en redes: Cristina acusa a Milei de "no gestionar", y el presidente le responde con cifras económicas

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Javier Milei protagonizaron un intenso intercambio de opiniones a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), en el que discutieron sobre la situación económica del país y las políticas del actual gobierno. Todo comenzó cuando Fernández de Kirchner publicó un documento titulado “Es la economía bimonetaria, estúpido”, donde cuestionó el rumbo económico de la gestión y criticó las decisiones tomadas en estos primeros meses de mandato.

En uno de sus mensajes, la exmandataria apuntó directamente al jefe de Estado, señalando: “Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal”. La ex presidenta subrayó la necesidad de abordar los problemas del país con urgencia y menos exposición en redes sociales. Además, en su crítica, aseguró que gobernar no es lo mismo que opinar en televisión o escribir en libros, haciendo una referencia clara al estilo de comunicación del presidente: “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta”.

El presidente Milei no tardó en responder. Desde su cuenta en la misma red social, defendió sus decisiones y las reformas que está implementando. “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico”, disparó. A su vez, destacó los avances recientes en materia económica, subrayando el repunte de los depósitos privados en dólares: “Dato: los depósitos privados en dólares volvieron al nivel que tenían el día de la elección presidencial de 2019 (27-OCT-2019) por primera vez. Desde ese día, nunca habían llegado a los USD19.5bn que hay hoy. Fin”.

En su cruce, Milei también respondió a las críticas sobre su manejo de la economía, asegurando: “Yo vine a rescatar al país, no a hundirlo”. El presidente insistió en que su gestión está orientada a generar cambios estructurales y afirmó estar convencido de que estos esfuerzos rendirán frutos. Además, en tono irónico, invitó a la ex presidenta a ver una de sus intervenciones televisivas, sugiriendo que podría aprender algo: “Si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

Fernández de Kirchner, por su parte, continuó con sus críticas, refiriéndose a los efectos sociales de las políticas económicas actuales: “De esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras – porque tiempo tenés... y lo dedicás a boludear en las redes – te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las 'fuerzas del cielo'. Dios mío!”.

Pese a las diferencias evidentes entre ambos dirigentes, este intercambio refleja un debate sobre cómo gestionar el rumbo económico del país. Mientras la ex presidenta pone el foco en las dificultades que atraviesan sectores de la sociedad, el presidente mantiene su confianza en que las políticas adoptadas hasta ahora generarán un entorno más estable y próspero a mediano y largo plazo.