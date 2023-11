Economía: el eje que calentó el último debate antes del balotaje

La Economía fue el eje con el que abrió el último debate entre los candidatos presidenciales antes del balotaje y en el que rápidamente subió la temperatura con acusaciones cruzadas y un interrogatorio de Sergio Massa para que “por sí o por no” Javier Milei especificara cuáles eran sus propuestas de gobierno.

El libertario defendió la dolarización y el cierre del BCRA para terminar con la emisión monetaria y la inflación; y condicionó la quita de subsidios al crecimiento económico y la recuperación de los ingresos. En tanto, el actual ministro de Economía detalló que su programa incluye la rediscusión del acuerdo con el FMI, una simplificación tributaria, superávits gemelos y competitividad cambiaria.

Por sorteo, el primero en tener la palabra para presentarse fue Sergio Massa y se le adelantó a Javier Milei en el uso de la palabra “cambio”, un detalle no menor cuando la campaña del libertario busca resumirse en que él es el cambio y su contrincante es la continuidad.

Para el debate estrictamente económico, fue Milei quien abrió el eje con un diagnóstico: Argentina pasó de ser el país más rico del mundo a comienzos del siglo XX y pasó a estar el puesto 130, lo que él atribuye al “modelo de casta” y un consecuente déficit fiscal crónico (en 113 de los últimos 123 años) y su financiamiento con deuda, defaults, emisión, inflación y ajuste con incremento de cargas tributarias para el sector privado.

Massa le exigió a su oponente que “por sí o por no” se pronunciara sobre quitar los subsidios a las tarifas, privatizar ríos y mares como así también Vaca Muerta, dolarizar y eliminar el BCRA (lista a la que luego se sumó la privatización de las jubilaciones y el regreso de las AFJP).

Y aunque el referente de LLA buscó escaparle al formato de pregunta del candidato oficialista con un “No me vas a condicionar”, en los hechos lo hizo porque el libertario subió rápidamente el tono y le dijo: “Vos sos un mentiroso” en relación al precio sin subsidios del transporte público difundido en estaciones de trenes antes de la primera vuelta (que en algunos casos era de $1100, cuando para el libertario sería de menos de $350 tras la baja de impuestos), incluso si el reglamento del debate incluía un compromiso a no injuriarse.

Respecto de las preguntas, el libertario respondió: “Voy a terminar con el Banco Central. Porque es el origen de la inflación, de la maquinita. Es la forma en la que ustedes nos roban a nosotros” y cuantificó que fueron u$s 25.000 millones los emitidos en este Gobierno. Y, aunque estuviese implícita la respuesta, no respondió que sí dolarizaría la economía hasta que el ministro se lo repreguntó.

Lo que sí contestó es que las privatizaciones de ríos y mares fue un ejemplo teórico y no una propuesta de campaña, que Vaca Muerta es un recurso provincial sobre el que la Nación no tiene injerencia y que sí planea sacar los subsidios a las tarifas una vez que la economía haya crecido y la gente esté en condiciones de pagar las tarifas plenas. Y buscó explicar que el ingreso medio per cápita cayó 33% durante el actual gobierno hasta ubicarse en torno a los $350.000 cuando, en la convertibilidad (que en la retórica de Milei es el punto previo a la implementación de la pesificación y el “modelo de la casta”) este ingreso era de $1.800.000 a precios de hoy a tipo de cambio paralelo.

Por su parte, Massa le aconsejó a Milei: “No te pongas agresivo” y lo chicaneó al tratarlo de “standupero de televisión”, antes de pasar a explicarle al público que la dolarización es una medida adoptada por Zimbabue y la eliminación del Banco Central, por Micronesia, ridiculizando a ambas propuestas. A lo que Milei le retrucó al ministro que presente sus propuestas “que no conocimos ninguna”.

El ministro, en cambio, apuntó: "La salida de Argentina es con aumento de exportaciones como los u$s 40.000 millones más que vamos a exportar el año que viene, con construcción del trabajo sobre la base de mejores ingresos y con acuerdo de unidad nacional que permita la reducción de impuestos, incluida las retenciones; la salida no es con la vuelta de las AFJP como propuso este señor a la Justicia Electoral".

El candidato de UP detalló que sus propuestas consisten en "rediscutir el programa con el FMI, que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos con un gran acuerdo sobre la base de cuatro premisas: vamos al superávit fiscal, vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al Fondo para ir sacándolo de la Argentina. Cada vez que el Fondo vino, a la Argentina le fue mal”.