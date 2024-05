Elon Musk, tras el encuentro con Milei: “Recomiendo invertir en Argentina”

El presidente Javier Milei se reunió por segunda vez con Elon Musk este lunes en Estados Unidos y el empresario sudafricano recomendó “invertir en Argentina”.

El político libertario y el magnate coincidieron en la cumbre global de inversores que se realiza en Los Ángeles, en donde Milei llegó como principal orador invitado por el Instituto Milken.

Es la segunda reunión que mantuvieron en menos de un mes; la anterior fue el 12 de abril en la planta de Tesla en Austin, Texas. Ahora volvieron a verse las caras en un encuentro que duró cerca de una hora y que quedó retratado en una foto en la que ambos se encuentran junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Antes de este segundo encuentro, Milei había definido una hoja de ruta sobre posibles inversiones en tecnología y minería para plantear a Musk. Además, el presidente tenía intenciones de dialogar sobre el impacto cotidiano de la inteligencia artificial y su aplicación en el desarrollo económico.

“La inteligencia artificial nos hará potencia mundial”, comento Milei en Los Ángeles. Y sobre su cónclave con Musk había adelantado a su comitiva: “Quiero que invierta. Adonde quiera”. Este lunes consiguió al menos el apoyo en palabras de parte del empresario. “Gran encuentro con el Presidente Milei”, posteó Musk en X junto con la imagen. Ese mismo tuit fue reposteado a los pocos minutos por el propio CEO de Tesla con la leyenda: “I recommend investing in Argentina (recomiendo invertir en Argentina)”.

De esta forma, ambos ratificaron la sintonía personal e ideológica que exhiben en los sucesivos contactos que mantienen en redes sociales.

-Es un gran placer para mí. Es increíble. Gracias por todo lo que hacés por el mundo”-, dijo Milei a Musk cuando lo conoció en su despacho de Tesla.

-Es un honor conocerte también. Bienvenido”, respondió Musk.

Durante su conferencia en la convención organizada por el Instituto Milken, Milei dedicó palabras de elogio hacia el CEO de Space X. “Hemos puesto hombres en la Luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y el optimismo de hombres como ustedes, que se asociaron entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. (...) Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores. No de burócratas. Y es el empresario-aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte”, reconoció el presidente al propietario de X.

Es la cuarta vez que Milei pisa suelo norteamericano desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. En las próximas horas estará aterrizando en Buenos Aires.

En este viaje, el mandatario además se vio con Gianni Infantino, titular de la FIFA, con quien habló sobre las intenciones del Gobierno argentino de avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).