El Gobierno confirmó nuevas restricciones para el Dólar MEP y contado con liquidación

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas restricciones para las operaciones con dólar MEP y dólar “contado con liqui”.

Según se conoció en la tardecita de lunes, el organismo estableció un límite semanal de u$s 100.000 en valores nominales para la venta de valores negociables de renta fija en dólares, emitidos tanto bajo ley local como de EEUU, con liquidación en moneda extranjera. La modificación tendrá vigencia a partir de mañana, en base a la Resolución General 971.

De acuerdo a la información brindada, esos u$s 100.000 nominales “equivalen a u$s 40.000, que es un monto muy superior al ticket promedio de las operaciones MEP que realizan miles de personas diariamente, ya que el promedio por compra es de u$s 3.000 ”.

El objetivo de la CNA pasa por "reducir la volatilidad del mercado financiero y su impacto sobre el normal funcionamiento de la economía, acompañar los esfuerzos por evitar desequilibrios en los llamados dólares financieros y desalentar movimientos especulativos, todo ello sin afectar a la gran mayoría de las personas que realizan esta operatoria de forma genuina”, señaló la CNV.