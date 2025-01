El Gobierno prepara el "Plan Motosierra" para este año: ¿dónde piensa recortar?

Si el 2024 fue el año en el que se aplicó el ajuste indiscriminado, que incluyó más de 35.000 despidos en la administración pública, en este año el Gobierno deberá apelar a la precisión para terminar con más de 3.200 regulaciones y el bisturí está en manos de Sturzenegger.

Por eso, en la primera semana de este 2025, se definió el cierre de tres fondos que, según el Gobierno, registraban un "pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados".

Respecto de la "motosierra profunda", Milei desglosa su visión en tres apartados: "Reflexión empírica", "Corolario" y "De cara al futuro". Al mismo tiempo insiste en atacar lo que él denomina "la casta" política y financiera, a quienes acusa de ser responsables de la crisis económica.

De todas maneras, especialistas y las encuestas que se han conocido remarcar que la clase media y los jubilados fueron muy afectados por las medidas de recorte en busca de equilibrio fiscal.

En el apartado de "Reflexión empírica", Milei destaca lo que considera sus logros más importantes durante el 2024, como el ajuste fiscal del "15% del PIB". Diez puntos de ese ajuste correspondieron al intento de sanear el balance del Banco Central, que igual generó fuertes obligaciones al Tesoro, por lo que el recorte neto rondó el 5% del Producto Bruto.

La premisa de Milei es que, si el Estado Nacional no tiene déficit (si no tiene más gastos que ingresos, como suele ocurrir), no tendrá que imprimir dinero para cubrir ese rojo, una emisión que considera la principal causa de que la Argentina tenga la inflación más alta del mundo, por encima del 230% interanual.