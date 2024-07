El Gobierno proyecta terminar el año con un dólar a $1.016 y una inflación del 129%

El ministro de Economía Luis Caputo envió al Congreso el adelanto de Presupuesto 2025 par brindar señales y definió cuatro aspectos claves. Debe señalarse que el anteproyecto contempla para este año que el dólar se eleve a $ 1016,1 (+58,3% interanual) y la inflación se ubique en 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una baja promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral de -2,3% en el año.

El Gobierno asegura que "continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales", mejorar herramientas para el sector privado y respetar "los marcos de sostenibilidad de la deuda pública".

"Una reducción del déficit sumado a un mayor financiamiento en moneda doméstica y de Organismos Internacionales y Bilaterales de créditos permiten evitar las transferencias del BCRA al Tesoro Nacional", enfatiza para mantener el corte del financiamiento monetario mientras abre la puerta a la llegada de fondos del exterior.

El Presupuesto 2025 planteará "metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que apuntalan la demanda agregada" mientras que calcula que habrá "un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, del empleo y de los ingresos reales" para darle "sostenibilidad al crecimiento con baja del déficit fiscal.

En término de los dólares para este año, calcula exportaciones por u$s 95.397 millones, un 14,4% más que el año anterior, mientras que las importaciones se derrumbarán un 20% hasta los u$s 73.449 millones. Así, el saldo comercial dejará casi u$s 22.000 millones en 2024 según las estimaciones del Ministerio de Economía.

El proyecto también anticipa que habrá una mayor recaudación en 2025, un 54,4% respecto a la recaudación proyectada para el año 2024 y augura una baja de la presión tributaria, que pasaría de 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025. Entre las bajas destaca la "finalización de la vigencia del impuesto PAIS".