El futuro económico según Milei: "Argentina irá hacia un nivel de moneda mucho más apreciada"

Las discusiones en el Coloquio IDEA de este año llegaron a su punto álgido con la intervención del presidente Javier Milei, quien no se guardó nada en su encendida exposición. Frente a una audiencia repleta de empresarios y ejecutivos en el Sheraton de Mar del Plata, el mandatario reafirmó su compromiso con la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Según él, estas medidas son fundamentales para "dejar atrás la inflación y el estancamiento económico" que Argentina ha arrastrado durante años.

El mandatario, siempre polémico, no dudó en criticar con dureza a sus predecesores, señalando que "la inflación no se combate con controles de precios que nunca funcionaron en la historia de la humanidad, menos en Argentina," dice Milei.

Durante su discurso, Milei destacó lo que considera logros de su gobierno en sus primeros diez meses de gestión, como su política de emisión cero y la eliminación de ciertos controles que, según él, han obstaculizado el crecimiento económico. El presidente volvió a insistir en su objetivo central: dolarizar la economía argentina y cerrar definitivamente el Banco Central.

"Nuestro programa de emisión cero lo que asegura es que el Banco Central no los va a molestar nunca más," asegura el mandatario, explicando que su plan se basa en permitir una dolarización endógena, es decir, que los ciudadanos empiecen a utilizar dólares en sus transacciones de forma natural.

Pero Milei no solo se enfocó en sus políticas; también lanzó duros comentarios contra lo que él llama los "econochantas mandriles", refiriéndose a economistas que, según él, siguen recetas caducas y que no comprenden las verdaderas dinámicas del mercado. "Decían que mucha licuadora, tijerita; pero no son herederos de Adam Smith seguro... Yo sí," declara Milei con énfasis, reivindicando su propio enfoque como la continuidad lógica del pensamiento del economista clásico.

Para Milei, el camino hacia la estabilidad económica pasa por una reestructuración total de las instituciones financieras del país, algo que considera inminente. "Cuando se dé eso, vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida puedan volver a estafarlos con el impuesto inflacionario," anticipa el presidente.

Las inversiones y el futuro del petróleo y gas

Uno de los puntos más esperados por los empresarios presentes en el evento fue el análisis de Milei sobre las oportunidades de inversión en el país. Según él, Argentina se encuentra en una posición estratégica para atraer una “tremenda oleada de dólares” gracias a su potencial en el sector de petróleo y gas. "Lo más probable es que Argentina vaya a un nivel de moneda mucho más apreciada," proyecta el presidente, basándose en su visión de un país que respeta el derecho a la propiedad y que atrae inversores globales.

Milei destacó la importancia de fortalecer las garantías a las inversiones extranjeras, sugiriendo que su administración buscará generar un entorno favorable para el capital internacional. Además, aseguró que la creación de un marco regulatorio específico, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tiene como objetivo principal ofrecer seguridad y previsibilidad a aquellos que decidan invertir en el país. "Yo tomé participación activa en el formato del RIGI. Si no les gusta me pueden putear porque estuve involucrado, dejé todos los deditos marcados ahí," bromea Milei, subrayando su compromiso personal con el proyecto.

Las universidades públicas y la transparencia en la gestión estatal

El presidente no solo se refirió a temas macroeconómicos; también aprovechó la oportunidad para defender sus políticas en el ámbito educativo. En medio de las críticas recibidas por su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Milei insistió en que no busca arancelar ni privatizar las universidades públicas, sino auditar su funcionamiento. "Decían mentiras, como que voy a arancelar las universidades o que las quiero cerrar o privatizar. Utilizan campañas negativas para que no los auditen. ¿Están a favor de los chorros?" cuestiona el presidente, dejando claro que, en su opinión, las auditorías son necesarias para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

En referencia a la protesta de estudiantes y docentes en Mar del Plata, que marcharon en rechazo al veto presidencial, Milei mantuvo su postura firme y criticó a quienes considera "impresentables" por defender intereses que, según él, van en contra de la transparencia y la eficiencia estatal.

"Esta gente no está defendiendo la universidad ni los intereses de los argentinos. Lo único que quieren es defender los choreos y llevarse puesto a un gobierno que los obliga a trabajar decentemente," expresa el mandatario.

Un cambio radical en la forma de hacer negocios

A lo largo de su exposición, Milei hizo énfasis en la necesidad de un cambio radical en la forma en que se gestionan las políticas económicas en Argentina. Según el presidente, el ajuste implementado en el inicio de su gestión fue necesario y calculado para que su impacto fuera menor. "Era probable que el impacto más fuerte se sintiera en el primer trimestre y por lo tanto también era importante que se hiciera en vacaciones, para que la gente no se enterara tanto de lo que estaba ocurriendo," afirma, defendiendo la estrategia como parte de un plan más amplio para estabilizar la economía.

Además, el presidente habló sobre la creación de una unidad especial de Defensa de la Competencia para garantizar que las inversiones realizadas en el marco del RIGI estén protegidas y se desarrollen en un entorno competitivo y transparente. "Los exámenes los van a diseñar Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili, a quienes definió como ‘los notables’. Yo meteré alguna maldad adicional, con lo cual va a ser una unidad destinada a cuidar a los inversores," anticipa Milei, haciendo referencia a su intención de que las inversiones estén supervisadas por un equipo altamente capacitado.

Expectativas a futuro: La dolarización y el cierre del Banco Central

En su discurso, Milei dejó claro que su visión a futuro para la economía argentina sigue enfocada en una dolarización completa. "Conforme avance la dolarización endógena, y que empiecen a hacer transacciones en dólares libremente, va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares y en pesos muy chiquita," visualiza el presidente, indicando que, en su opinión, este proceso es inevitable.

"Prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar," aseguró Milei

Milei sostiene que, una vez que el uso del dólar se haya extendido lo suficiente en la economía, Argentina estará en condiciones de cerrar el Banco Central, una medida que, según él, evitará futuros episodios de inflación. "Prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar," asegura el mandatario, insistiendo en que su administración está comprometida a crear las condiciones necesarias para que la inversión extranjera sea un pilar fundamental del crecimiento económico del país.

Sin duda, el presidente Javier Milei tiene una visión clara y decidida sobre cómo transformar la economía argentina. Para él, el cambio no es opcional; es una necesidad urgente para "liberar al país de las cadenas de la inflación y el estancamiento," sentencia el líder libertario.