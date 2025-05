Empresarios reaccionan ante posibles cambios fiscales en la Constitución, el control de la hidrovía y desarrollos inmobiliarios

Mientras Santa Fe se prepara para su convención constituyente a partir del 14 de julio, oposicion y el sector privado santafesino ya empieza a marcar sus líneas rojas. Empresarios y referentes locales reclaman que el nuevo texto constitucional no se convierta en una carta abierta para crear nuevos impuestos y advierten sobre el riesgo de aumentar la presión fiscal en un contexto económico ya delicado.

Varias entidades comenzaron desde hace un tiempo a tratar de acceder a los documentos -por ahora guardados bajo siete llaves- que está elaborando el oficialismo para la futura Constitución. Hay conversaciones pero desde las cámaras empresariales -algunas de las cuales comenzaron a reaccionar sobre el impacto que puede tener en la economía- están con sus equipos jurídicos, reuniones y empezando a hablar con los convencionales de Unidos y de la oposición.

Entre los principales planteos está el de evitar que la autonomía municipal se convierta en una excusa para multiplicar los tributos locales. En el encuentro realizado el viernes por Trascender, pero del que participaron la mayoría de las cámaras empresariales de la región junto con varios constitucionales de oficialismo y oposición, en la Bolsa de Comercio de Rosario, también se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer un nuevo piso de coparticipación para municipios y comunas, que "en Santa Fe es de apenas el 8%, muy por debajo del 20% que reciben provincias como La Rioja, que se ubica en la otra punta", dijeron.

Pero están los que creen que podría ser una oportunidad para establecer un esquema que obligue a municipios y comunas a ir hacia una mayor transparencia de sus cuentas públicas, para poder acceder a más fondos coparticipables. Actualmente sólo Rosario y Santa Fe tienen un Tribunal de Cuentas, pero que también funcionan con pocos recursos.

Algunas cámaras empresarias también plantearon la posibilidad de tomar el 15% que establece la ley de Responsabilidad Fiscal para destinarlo al rubro inversiones de capital. Pero ahí los libertarios manifestaron no querer entrar.

También se planteó la necesidad de fijar límites claros a la creación de nuevos tributos, especialmente los impuestos ambientales -prefieren hablar de multas-, que podrían convertirse en una carga adicional para las empresas del sector agroindustrial y manufacturero.

En materia tributaria, la preocupación de la oposición y de los empresarios por la falta de límites a la presión fiscal y creación de nuevos tributos: se establecen principios presupuetarios cuyo alcance consideran que "no es claro", como los de "solidaridad" y "sostenibilidad") -en estas dudas también hay actores del oficialismo-; otros que pueden dar lugar a tributos que creen que pueden ser "confiscatorios", y apuntaron a la "progresividad" que se propondría.

En cambio, un sector como a la agroindustria plantea que se establezca el acceso a puertos como "servicio esencial", una medida que tendrá seguramente a los gremios en la vereda de enfrente.

En términos de prestación de servicios, la oposición y empresarios en general reconocen la necesidad de pensar en términos metropolitanos y de intermunicipios para asegurar la eficiencia en la prestación de aquellos que requieren escala (ejemplo claros basura y transporte), pasando la discusión por la prioirización entre la prestación pública, la privada y los APP.

Otra de las preocupaciones que expresan también actores del oficialismo, oposición y del sector empresarial es la necesidad de incluir en el debate la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial. Creen que se deberían establecer parámetros concretos para mantenerla en “caja” y evitar el déficit crónico que, con la salida o no reconocimiento o pago de la deuda por parte de Nación, es inevitablemente pagada por los santafesinos.

Dicen que pese a la reforma de las jubilaciones introducidos el año pasado, si no se va hacia otro esquema se puede convertir en una bomba fiscal a largo plazo.

También están los que creen que la provincia debería avanzar con un esquema de Consejo de la Magistratura ágil para también ir hacia una renovación no sólo del Poder Judicial si no a un planteo de mayor transparencia y control del sistema. Su versión nacional no es el mejor ejemplo.

Aprueban más desarrollos inmobiliarios

En paralelo a estos debates, Rosario sigue apostando fuerte al crecimiento urbano, aunque por ahora los empresarios del sector atraviesan uno de sus peores etapas. Esta semana, el Concejo Municipal aprobó nuevos desarrollos inmobiliarios, incluyendo proyectos residenciales y comerciales en zonas estratégicas como el Parque Habitacional del Aeropuerto, que promete transformar una de las áreas con mayor proyección de la ciudad.

En materia de negocios, a estos desarrollos se suman a la llegada de nuevas inversiones al mercado local, como la expansión de Pinturerías MM a Rosario, que compró la cadena Pinturerías Paraná y promete revolucionar el sector con agresivas bajas de precios, siguiendo el ejemplo de Pinturerías Rex cuando adquirió El Escorial dos décadas atrás.

Como está ocurriendo en otras cadenas, la construcción no escapa a la concentración de actores en un modelo de bajos niveles de rentabilidad y mayores volúmenes para su sostenibilidad.

En este sentido, una importante hormigonera de la región, que sufrió un fuerte stress financiero en las últimas semanas, logró acordar con clientes y el fuerte apoyo de un empresario chaqueño, y de a poco el mercado recupera tranquilidad. Porque más de uno en el sector está sobregirado y mayor ruido en el rubro los puede dejar afuera.

Y hablando de construcción, el equipo económico de la municipalidad de Rosario trabaja para llegar a sacar en julio una serie de deuda destinada exclusivamente para pavimentación. El intendente aseguró esta semana que se invertirán 12.000 millones de pesos en obra pública en 2025.

El factor hidrovía: inversión y vigilancia tecnológica en debate

Y siguiendo con obras de infraestructura, aunque a otra escala, otro tema que preocupa al sector empresarial es el futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales arterias comerciales del país. Entendidos en la materia creen que el nuevo proceso licitatorio promete ser más competitivo, pero no deja de generar incertidumbres, por ejemplo sobre quién asumirá los costos de vigilancia tecnológica.

Empresas como Motorola y Siemens presentaron en el pasado propuestas para instalar sistemas de monitoreo avanzados, que incluyen reconocimiento facial a larga distancia y sistemas de control de carga, con costos que oscilan entre USD 60 y 150 millones. Aunque el gobierno argentino habría explorado la posibilidad de financiar estos sistemas con apoyo de Estados Unidos, fuentes cercanas al proceso afirman que Washington no estaría dispuesto a poner el dinero. Así lo habría expresado en su reciente visita a la Argentina el jefe del Comando Sur.

Las manos visibles del mercado

Con un calendario cargado y grandes decisiones por tomar, Santa Fe se enfrenta a semanas críticas para definir las reglas del juego que regirán su economía en las próximas décadas. Pero en el corto plazo no dejan de mirar a los mercados financieros y al dólar. Esta semana llamó la atención los desperfectos en la operatoria en A3 Mercados y la fuerte intervención del gobierno en el dólar futuro en ese mercado.

"Nada que envidiarle al gobierno de Cristina", ironizó un histórico agente bursátil que está viendo movimientos de todo tipo por parte del equipo económico de Toto Caputo para que las manos visbles del mercado se terminen de convencer de que el tipo de cambio actual llegó para quedarse, al menos hasta las elecciones. La caída de la obligación negociable (ON) del banco Superevielle el viernes fue otro dato más en este sentido. Un mecanismo que habían encontrado para girar divisas. Parece que las criptos, estos días por las nubes, ya no tientan de igual manera.

"Los futuros operaron normal, sin inconvenientes", señaló un referente del mercado, "a veces suceden cosas no previstas, por suerte en nuestro caso son totalmente una excepción", agregó y se puso a disposición de los empresarios que se mostraron nerviosos.

En cambio, en la Bolsa de Comercio de Rosario celebraron el inicio de operaciones con pagarés producto en el Mercado Argentino de Valores (MAV), una herramienta impulsada desde su agenda institucional. Esta semana se concretaron en el MAV diversas operaciones de Pagarés a la Vista con intereses vinculados a distintas referencias, entre ellas Tasa TAMAR, Tasa BADLAR y, por primera vez, el precio de la soja.