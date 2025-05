Arranca el Hot Sale 2025: beneficios y ventajas que ofrecen los principales bancos

Este lunes 12 de mayo pone primera el Hot Sale 2025, el primer gran evento de descuentos del año para el comercio electrónico argentino. Hasta el miércoles 14 inclusive, los emprendedores, pymes y grandes marcas tendrán la oportunidad de potenciar sus ventas y llegar a más personas, mientras que los consumidores podrán aprovechar los descuentos y ahorrar dinero en sus compras. Al mismo tiempo, habrá múltiples beneficios y cuotas sin interés por parte de bancos y billeteras virtuales.

Banco Nación

En una nueva edición de “Hot Sale" y “Hot Week”, el Banco Nación ofrecerá una amplia gama de productos en 24 cuotas sin interés a través de su plataforma “Tienda BNA+”, para las compras que se abonen exclusivamente con “MODO BNA+”.

Las ofertas del “Hot Sale” estarán disponibles del 12 al 14 de mayo y, luego, se extenderá a “Hot Week” del 15 al 18 de mayo, con un 30% de reintegro (exclusivo para quienes cobren el sueldo en la entidad) y un tope de $ 30.000 de devolución. Cabe destacar que el reembolso es único para toda la semana de vigencia de la promoción.

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Salud y Belleza; Deportes y Fitness, y Herramientas y Construcción.

Nuevo Banco de Santa Fe

En el marco del Hot Sale, Banco Santa Fe y Tienda Clic lanzaron una propuesta para sus clientes. Durante los días 12, 13 y 14 de mayo, quienes compren en el comercio mencionado utilizando tarjetas de crédito de Banco Santa Fe y pagando con MODO desde la app del banco, accederán a hasta 24 cuotas sin interés en todos los productos de la tienda, más un 10% de reintegro extra con tope de $5.000.



La tienda, que es oficial de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), participa activamente de los principales eventos de ecommerce como Hot Sale y Cyber Monday, y cuenta con un amplio catálogo de productos, destacándose en las categorías de Tecnología, Electro y Hogar. Las compras pueden realizarse con tarjeta de débito o crédito, siempre que el pago se realice con MODO desde la app del banco.



Además, quienes abonen mediante código QR desde MODO, acceden automáticamente a una “raspadita virtual” con premios instantáneos de hasta $15.000, lo que convierte cada compra en una oportunidad de ganar en el acto.

Banco Macro

Del 12 al 14 de mayo, los clientes de Banco Macro podrán comprar productos seleccionados de tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar y deco, y muebles, en Macro Premia, en hasta 18 cuotas sin interés con un ahorro de 20% exclusivo con Tarjetas de Crédito

Visa Macro pagando con MODO, el tope de devolución es de 20.000 pesos por cliente.

Con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta pagando en forma exclusiva con MODO, el ahorro es de 30%, y en hasta 18 cuotas sin interés. El tope de devolución, por su parte, es de $40.000 por cliente.

Banco BBVA

Desde electrodomésticos y tecnología, hasta belleza, indumentaria y turismo, la entidad ofrece hasta 18 cuotas sin interés, además de descuentos especiales en vuelos y servicios para viajeros.

En el rubro de electro y tecnología, BBVA ofrece hasta 18 cuotas sin interés en una extensa lista de marcas y tiendas adheridas. El beneficio más destacado está en Frávega.

Para el hogar, las condiciones también son muy atractivas: hasta 18 cuotas sin interés en marcas como Essen, Prestigio, Simmons y Sodimac, lo que permite acceder a equipamiento y productos para el hogar sin presión financiera inmediata.

El segmento de belleza y cuidado personal incluye financiación en hasta 12 cuotas sin interés, con una gran variedad de locales adheridos: Get the Look, Simplicity, Farmacity, Colorete, Juleriaque, Pigmento, Belleza 24, Kiehl’s y Lancôme. Estas promociones apuntan tanto a marcas masivas como a opciones premium.

En indumentaria, los clientes del banco podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés en marcas de moda como Diesel, Movement, Centro de Valores, Mimo & Co, Paruolo, Under Armour, Muestra de Tela, Style Store, Swarovski, Portsaid, Desiderata, Devré y Macowens. El beneficio aplica tanto para ropa deportiva como para indumentaria urbana y de vestir.

En lo que respecta a viajes y turismo, la entidad propone una serie de beneficios destacados. Por un lado, permite financiar en hasta 9 cuotas sin interés los destinos nacionales a través del canje de millas. Además, ofrece un 20% de descuento en vuelos a Madrid y Miami, y un 55% de descuento con hasta 12 cuotas sin interés en la contratación de tarjetas de asistencia al viajero.

Banco Credicoop

Del 12 al 16 de mayo

Hasta 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en tiendas virtuales de comercios adheridos con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

* Turismo Cabal: 12 cuotas sin interés en destinos nacionales o 1 pago con 15% de ahorro, tope $100.000 por usuario, tarjetas Cabal Credicoop

* Essen: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Credicoop; PSA: hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Frávega: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas Cabal Credicoop

Del 12 al 14 de mayo

* Aerolíneas Argentinas: 9 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Tiendamia: 15% de ahorro, con tope $40.000 por usuario con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

* Especial Shoppings: jueves 15 y viernes 16 en shoppings adheridos: 20% de ahorro sin tope de reintegro, con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Especial combustible

* Viernes 16: hasta 20% de ahorro en cualquier estación de servicio con tope hasta $6.000 por usuario. -Sábado 17 y domingo 18: 10% de ahorro en estaciones Voy con tope $10.000 por usuario.

* Especial Supermercados: con tarjetas Cabal Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO: