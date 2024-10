El verdadero obstáculo no es la inflación sino la falta de talento y empleo formal

Enviado especial._ La discusión en torno a los desafíos de crear empleo formal y la urgente necesidad de conectar el talento con la innovación tecnológica fueron los ejes del panel "Generar empleo para el desarrollo de la Argentina", realizado durante la apertura de la segunda jornada del 60º Coloquio de Idea en Mar del Plata, en las que Santiago Bulat, economista jefe de Idea; Agustín Bellido, gerente general de IBM Argentina; y Santiago Nicholson, managing partner de Nicholson y Cano Abogados.

“Hoy solo una de cada cinco personas tiene empleo formal en el sector privado”, señaló Bulat, quien destacó la caída sostenida de la productividad en la última década y el aumento del empleo informal. Agregó que los altos costos laborales no salariales frenan la contratación: “El costo no es el salario, sino la burocracia y los riesgos legales asociados”.

Bulat abrió la charla destacando que el país arrastra una caída del 13% en la productividad desde 2011, agravada por el aumento del empleo informal. “Argentina produce los mismos bienes y servicios desde hace más de una década, pero con más trabajadores, muchos de ellos atrapados en la informalidad”, afirmó.

Además, hizo énfasis en el "costo laboral no salarial" como un obstáculo clave: "No se trata de bajar los salarios, sino de reducir los costos asociados a la contratación formal". También destacó cómo el ausentismo laboral impacta más a las empresas argentinas que en otros países, donde es cubierto por la seguridad social. "Esto desalienta la contratación y genera miedo a no contratar bien", explicó.

Nicholson, por su parte, destacó la importancia de avanzar en reformas laborales que permitan a las empresas ser más competitivas: “Es necesario extender los períodos de prueba y flexibilizar las condiciones de contratación para atraer talento joven y reducir la informalidad.” También propuso ajustes legales que reduzcan el peso de las indemnizaciones, garantizando la sustentabilidad del empleo privado.

“Es crucial que avancemos con reformas laborales profundas para que el crecimiento económico se traduzca en empleo formal", sentenció Nicholson. Además, sugirió un régimen simplificado para pymes, que les permita operar con menores cargas no salariales y ampliar sus plantillas.

Agustín Bellido centró su intervención en el potencial del talento argentino y los desafíos de la capacitación: “El talento que hoy valoramos se forjó años atrás. Ahora debemos prepararnos para un futuro donde las habilidades se vuelven obsoletas rápidamente”. Bellido advirtió que la Argentina enfrenta un "momento de quiebre" y que la ventana de oportunidad para liderar en innovación podría cerrarse pronto si no se toman decisiones urgentes.

“Hoy, una habilidad puede quedar obsoleta en cinco años. Necesitamos capacitar y recapacitar constantemente, y hacerlo rápido, porque estamos en un momento de quiebre”, advirtió Bellido, subrayando que este es un "tipping point" en el que las oportunidades se abren y cierran con rapidez.

El panel concluyó con un llamado unánime a construir una cultura de innovación. “Debemos dejar atrás la supervivencia y apostar por la capacitación continua, integrando tecnología y talento en cada proceso productivo,” enfatizó Bellido. Los expositores coincidieron en que el futuro del empleo en Argentina depende de acciones inmediatas: "Si no es ahora, ¿cuándo?"

El debate del panel reflejó la urgencia de transformar las estructuras laborales en el país y aprovechó el Coloquio como plataforma para poner en agenda los cambios necesarios. La jornada continuará con más paneles centrados en el desarrollo productivo y la integración tecnológica para impulsar la economía argentina hacia adelante.