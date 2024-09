Éxito de convocatoria en una nueva edición de Experiencia Endeavor Rosario

El jueves 12 de septiembre Experiencia Endeavor Rosario colmó las expectativas con una asistencia de más de 3.000 personas entre representantes de empresas y startups y emprendedores de la ciudad y alrededores.

La presentación estuvo a cargo de Alejandro Larosa, Presidente Board Endeavor Rosario, Co-Founder de Fyo y Agrofy y Julia Bearzi, Directora Endeavor Argentina, destacando la importancia y lo enriquecedor de trabajar con otros, fomentando los valores del emprendedorismo y el potencial de crear desde Argentina hacia el mundo.

El primer speaker de la jornada fue Ariel Sbdar Ceo & Co Founder de la investech Cocos, destacó la resiliencia como pieza clave para enfrentar los desafíos al iniciar un proyecto. Le siguió Florencia Jinchuk, Founder & CPO de The Chemist Look quien compartió el recorrido y los desafíos que la acompañaron en el desarrollo de su marca de productos para el cuidado de la piel que combina ciencia y creatividad. En paralelo y a sala llena, Augusto Salvatto dictó la Masterclass sobre Inteligencia Artificial y su impacto en los negocios: Data mindset y data culture.

El hall fue un punto clave de networking, con stands de sponsors y la presencia de medios que cubrieron el evento

A continuación tuvo lugar el panel El Futuro de las Finanzas: Lecciones de Startups Fintech donde conversaron Juan Salviolo, Co-Fundador & CEO de Wainymóvil, Lucas Sabbatini, Co-founder & Director de fiwind y Virginia Folgueiro, Co-founder & CEO de menta, con la moderación de Lisandro Rosental, Presidente de Rosental SA - Board Member Endeavor Rosario

Después del coffee break Marcelo Rabinovich, dictó la Masterclass Escalá vendiendo más usando el marketing de guerrilla y la IA. Y en paralelo, tuvo lugar la charla de Kevin Kogan, Founder & CEO de la agencia digital Mobile First quien remarcó la importancia de tenerse confianza: “Crean en ustedes mismos, lo que ustedes saben de digital seguramente nadie lo sepa exactamente igual, confíen en ustedes mismos, no piensen que está todo inventado”. El bloque continuó con Marcelo Cavazzoli, quien relató los inicios de la wallet crypto Lemon, seguido por Paz Álvarez, Co-Founder & CEO de Zavia Bio, quien narró cómo una crisis la inspiró para trabajar en la creación de soluciones biotecnológicas para adaptar la agricultura a los desafíos del cambio climático.

Los espacios de mentoría ayudaron a los participantes a despejar dudas sobre marketing, planificación estratégica, sostenibilidad y herramientas digitales.

La masterclass de Belén Barragué brindó herramientas sobre cómo crecer en TikTok y estuvo seguida por el panel de Historias de Talento sub30 moderada por El Oso de Comunidad Fan, donde participaron Franco Viau, Co-Founder & CEO Satellites on Fire, app para prevenir incendios forestales usando alertas en tiempo real, junto al rosarino Ivo Kraljev, Co-Founder & Director General Arbanit, marca de obleas artesanales en forma de cubanito rellenas y a Nico Sigal, Co-Founder & CEO de Fox Socks, medias antideslizantes que se posicionaron entre jugadores de fútbol.

Llegando al final del evento, Federico Sandler, Board Advisor & Investor Relations Professional, ofreció una mirada sobre el rol del inversor, seguido por la esperada presentación de Carolina "Pampita" Ardohain, quien compartió su experiencia construyendo una marca personal exitosa.