Flexibilizan el cepo: el Gobierno eliminó un impuesto clave para comprar en el exterior

El Gobierno nacional anunció que flexibilizará los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier) y fijó nuevos límites de importación.

A partir de diciembre ampliará el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de u$s 1000 a u$s 3000 por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA).

Se trata de un nuevo paso en el proceso de eliminar el impuesto PAIS, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

"A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale u$s 100, hoy paga u$s 67 en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar u$s21", dice el comunicado oficial.

No obstante, aclararon que esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.

Qué dijo Caputo

El ministro de Economía celebró la medida y en su cuenta de la red social "X", expresó: "Queremos que todos argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior".

A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de 1000 USD a 3000 USD por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los 400 USD para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 15, 2024

Y agregó: "Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos"