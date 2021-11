Gobierno convoca a empresas para que los 1432 productos congelados lleguen a barrios

Luego de la primer cita y los desacuerdos internos entre empresarios, tal como adelantó Ecos365, el Secretario de Comercio Exterior, Roberto Feletti, convocó para el próximo martes a una reunión con el fin de que el plan de 1.432 precios congelados llegue a los barrios.

En esa línea, según informó BAE Negocios de fuentes privadas, participarán de la reunión empresas como Arcor y Mondelez; el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez; el presidente de la cámara mayorista CADAM, Víctor Fera; el titular de la Federación Argentina de Supermercados (FASA), Víctor Palpacelli; su par de la Confederación General Almacenera (CGA), Fernando Savore; y la presidenta de la cámara china Cedeapsa, Yolanda Durán.

En tanto, fuentes oficiales del gobierno expresaron que “ojalá los empresarios hayan hecho los deberes y traigan un acuerdo en torno a los márgenes de rentabilidad porque hay que avanzar en todos los eslabones”. En el Ejecutivo no descartaron que si no hubiese un consenso, el Gobierno defina los porcentajes de rentabilidad de cada actor, señaló el medio.

Por su parte, fuentes del sector mayorista señalaron a BAE que aún no hay definiciones concretas y que la intención de Feletti es “tener en la mano los márgenes (de rentabilidad) de cada uno para definir junto con la industria, y que se garantice la participación de los comercios minoristas en el programa. Lo que ve el Gobierno es que los minoristas trajeron reclamos porque no lograron entrar”.

Por otro lado, Durán, la presidenta de la cámara china Cedeapsa, expresó que: “Los mayoristas tienen que adecuar sus números porque tenemos costos mayores a los precios que figuran en el listado y esto lo dije durante la reunión pasada; en estas semanas no hubo grandes avances por nuestro lado”. Y agregó: “También le dije a Arcor que vende muy caro porque no me guardo nada”.

Tal como indicó el medio, Feletti fue tajante en que otorga un plazo razonable de 15 días pero si no hay soluciones, intervendría directamente para determinar cómo funcionará el plan para cada actor. En otras palabras, informaría según sus propios cálculos, cuántos debería ganar cada segmento del mercado, mientras desarrolla conversaciones con la industria de alimentos, y de limpieza y tocador.