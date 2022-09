Gustavo Badosa, consejero de Sancor Seguros, cuenta por qué apuestan al real state y nuevos negocios

Después de la presentación del anteproyecto de la torre de 200 metros que apuestan a levantar en Puerto Norte con Obring, Ricardo Badosa, consejero de Sancor Seguros, mantuvo un mano a mano con Ecos365 en la sede céntrica de Rosario, donde adelantó que están cambiando "la visión" de la compañía a mediano y largo plazo. En ese marco, el ejecutivo resaltó que seguirán invirtiendo en real state. El viernes pasado, antes de esta presentación, rubricaron formalmente un acuerdo con Rosental Inversiones, con quien desarrollarán proyectos de viviendas en Fisherton. Lo que expone el peso que comienzan a tener en nuevos desarrollos inmobiliarios en Rosario en un momento en que otros ven incertidumbre.

Pero el viraje en los negocios en los que está avanzando el Grupo Sancor Seguros incluye un cambio de estrategia para el Banco del Sol -que compraron hace dos años- con la asociación y llegada como CEO de Gabriel Guglielmino. También en las inversiones relacionadas con startups a través del Centro de Innovación, Tecnológica, Empresarial y Social (Cites) que tienen en Sunchales -un mini Silicon Valley- y otras líneas de trabajo aún en estudio.

-Lanzan este proyecto y ponen a Sancor, que ya venía con el sector de la construcción, como un actor más importante en la región en el sector de la construcción.

-Sí. Nosotros tomamos la decisión de volcar una parte de nuestras inversiones a la economía real, un poco porque veíamos que era una reserva de valor importante y nuestro compromiso con todos nuestros asegurados es resguardar el patrimonio y buscar rentabilidades.

Pero en esto de la construcción hay una concurrencia de varios factores que realmente nos entusiasmaron y que no sólo era una cuestión económica, sino que es también una cuestión corporativa, de imagen, de presencia. Y Rosario que es una plaza tan importante para el Grupo Sancor Seguros, somos regionales y el rosarino nos siente como rosarinos, queríamos afianzar nuestra presencia.

El lugar, Puerto Norte, es de una proyección inimaginable todavía, cambia el eje de Rosario. Y estar en un terreno tan importante, queríamos que el proyecto sea importante porque significara mucho más también apara el espacio que habíamos comprado.

-Y también como una cuestión icónica para la compañía. No es solo una cuestión inmobiliaria.

-Sí, claro. El edificio va a ser icónico y seguramente va a estar destinado a eso. Aspiramos a que toda la gente lo tenga en su imaginario como el edificio de Sancor.

-Avanzan con Obring, con Rosental Inversiones firmaron la semana pasada, están con proyectos en Nuñez en Buenos Aires, en Mendoza, ¿qué se puede esperar en materia de nuevos proyectos inmobiliarias por parte de Sancor?

-Nosotros vamos a seguir apostando al real state. Estamos en Mendoza, en Buenos Aires y tenemos un proyecto también en Neuquén. Hay un proyecto en Santa Fe, otro en Resistencia. La verdad es que estamos apostando fuerte a la economía real porque entendemos también que potencia absolutamente todo lo que nosotros siempre estamos tratando de inculcar. Son todos los valores del cooperativismo, fundamentalmente el trabajo, la solidaridad, la responsabilidad y sobre eso siempre estamos tratando de trabajar.

-Pero también están apostando al mercado financiero. Hace dos años compraron el Banco del Sol, ahora se sumó con la asociación y como CEO Gabriel Guglielmino al proyecto. ¿Qué apuntan a potenciar con el Banco del Sol?

-Justo estamos en un cambio de misión y visión de nuestro grupo. Buscamos cubrir todas las necesidades de herramientas financieras a nuestros asociados. No solamente sus necesidades asegurativas, y poder cubrirlas con el Banco del Sol. Si tienen excedentes poder manejarlo de la mejor manera y más profesional posible. Así que estamos en eso, en dar la mayor cantidad de soluciones porque entendemos que por ahí va a ir la fidelización de todos nuestros asociados.

-Dijiste que están cambiando la visión ¿Hacia dónde están pensando en el mediano y largo plazo?

-Es complicado pero es un ejercicio que hay que hacer. Estamos pensando en dejar de ser s´ppñp un grupo asegurador para convertirnos en un grupo que de soluciones financieras, no sólo asegurativas, con el mayor abanico de soluciones que podamos darle a una persona. Si necesita complementar su jubilación con un seguro de retiro poder darlo, en salud poder darle una cobertura de salud con la prepaga, poder ofrecerle todas las variantes del seguro. Pero como te decía, también tener la pata financiera de un banco, tener asociaciones, como en este caso, con Obring o Rosental para que quien quiera acceder a su vivienda también pueda hacerlo por intermedio nuestro.

-¿Están pensando en financiamiento, por ejemplo, de viviendas?

-Sí, claro. Estamos pensando en poder hacerlo.

-¿Sería a través del banco o alguna otra herramienta?

-Estamos buscando todavía la herramienta. En este caso con Rosental Inversiones fuimos por ese lugar de dar financiamiento.

-¿Cómo lo ves al mercado asegurador en este escenario complejo, de inflación y falta de autopartes?

-El escenario es complejo en cuanto a lo que vos mencionabas, el aumento de la siniestralidad. Este nuevo escenario también de complicaciones con la falta de neumáticos puede llegar a incrementar mucho más lo que ya está aumentada la siniestralidad del robo de cubiertas. Nos preocupa mucho también el aumento de las autopartes y el faltante. Muchas veces tenemos que hacerle entender a nuestros asegurados que no es mala voluntad sino que no tenemos la posibilidad de conseguir autopartes. Si bien nosotros tenemos todo un esquema montado para lograrlo hay esos pequeños inconvenientes. Estamos en un proceso complejo de siniestralidad pero estamos también tomando todas las medidas y los recaudos.

- A comienzos de año se habló también que Sancor podría entrar como un actor más relevante con el tema de salud en Rosario ¿eso se descartó o siguen pensando en avanzar con adquisiciones o nuevas inversiones?

-Nosotros somos la ART más importante del mercado y tenemos una relación con toda nuestra red de prestadores realmente de mucha confianza. No estamos pensando en el momento ser prestadores nosotros. Creemos que todavía no tenemos el know how suficiente, me parece que lo hacen muy profesionalmente y no es un espacio que por el momento queremos explotar.

-En Sunchales tienen un lugar que todos hablan que es maravilloso: el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (Cites). Un pequeño Silicon Valley. ¿Cómo está el proyecto? ¿Están pensando en más iniciativas como estas?

-Nosotros creamos un fideicomiso, invitamos a muchas instituciones, Rosario fue una de las plazas que más se sumaron. La Bolsa de Comercio de Rosario se sumó a Cites, Rofex se sumó a Cites, empresas privadas como Grupo Villavicencio y otros. Estamos en un proceso donde tenemos integradas 24 startups, sobre 32 que están en una primera etapa.

Esta es una copia al modelo israelí de desarrollo de startups. Tenemos empresas que ya están saliendo, hay algunas que iniciaron una segunda serie de inversión, algunas que ya están prontas a hacer una primera serie de inversión. La idea es que nosotros las invertimos en un ticket de 500 mil dólares a cada una de las empresas, pero no es solamente lo económico, sino que le damos un apoyo desde toda la corporación.

El emprendedor es alguien que tiene una excelente idea, que sabe cómo desarrollarla pero que muchas veces le falta el conocimiento empresarial, jurídico, todo el andamiaje que también es necesario para que el proyecto tenga éxito. Entonces nosotros no solamente invertimos sino que le damos todo ese apoyo corporativo. Después cuando necesitan mayor capacidad económica se va a una serie uno donde se buscan otros inversores. Vamos disminuyendo nuestro patrimonio dentro de la empresa en acciones hasta que logran su autosustento y salen del ecosistema para que pueda ingresar una startup nueva.

A lo largo de la entrevista, Badosa destaca el proceso de cambio de visión en que está involucrado el Grupo Sancor Seguros y cómo esto, al mismo tiempo, le está abriendo las puertas a nuevos negocios dentro de las posibilidades que le permite la actividad en un sector regulado como es el asegurador. Propuestas le llegan todos los días. Pero está claro que el camino es sumar volumen de negocios en la economía real de la región.