Hasta ahora, cada aceitero lleva perdido más de $400.000 y por barco la cifra es de u$s 150.000

El paro en los puertos del país, principalmente en el Gran Rosario, genera pérdidas millonarias. Así lo confirmó a Ecos365 el presidente del CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, que estuvo presenta en la segunda jornada del Congreso AAPRESID.

"Al dia de hoy seguimos sin actividad, con un impacto múltiple y negativo para todos", afirmó el empresario. A raíz de la medida de fuerza, sostuvo que ninguna de las partes gana. "A los trabajadores se les descuentan los días y han perdido el presentismo, que es elevado en la industria. Cobrarán un salario menor al mes anterior. Sobre un salario promedio de $2,6 millones, la pérdida hoy es superior a los $400.000"

Pero el impacto económico no se agota ahi. Según contó, hay 10 barcos a la carga y unos 20 esperando. "La mercadería no se pierde pero la demora genera pérdidas importantes. Por barco, por día, hablamos de unos u$s 50.000". El transporte terrestre también termina pagando "los platos rotos" como se dice: "más de 15.000 camiones no pueden entregar granos, no cobran y se ven imposibilitados de cumplir con viajes ya programados".

Sin embargo, uno de los aspectos que no muchos dimensión pasa por la "pérdida de credibilidad". En ese sentido, Idígoras explicó que el comprador a nivel mundial, por este tipo de inconvenientes, "termina buscando mercadería en Brasil por cuestiones ajenas a la industria.

Y concluyó: "Nosotros consideramos que hay aspectos políticos y un mensaje al Gobierno, que en definitiva han puesto de rehen a la industria y a los trabajadores".

Conciliación, ¿si o no?

Van tres días de paro y todavía no se ha dictado la conciliación obligatoria cuando, en otros conflictos sindicales, el Gobierno toma la determinación de hacerlo incluso antes de que arranque la medida de fuerza.

"El Gobierno tiene la posibilidad de dictar conciliación obligatoria de oficio, no lo ha hecho. Nosotros tambien podriamos hacerlo pero no vemos que haya un motivo o problema salarial. El gremio podría solicitarla y no lo hacen, tampoco quieren reunirse con nosotros. Esto tiene un tine político", fustigó Idígoras.

Y advirtió: "Esto puede sentar un precedente bastante complicado y negativo en una economía golpeada que está tratando de ordenarse".