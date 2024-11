Inversión extranjera en Argentina: ¿qué sectores captan mayores flujos de dinero?

En el segundo trimestre de 2024, se observaron ingresos netos de inversión extranjera directa en Argentina por u$s 2.385 millones, que estuvieron explicados principalmente por las transacciones de deuda (u$s 1.179 millones), seguido por los aportes de capital (u$s 652 millones). Adicionalmente, se registraron ingresos netos por reinversión de utilidades por u$s 496 millones y u$s 58 millones por fusiones y adquisiciones. En términos interanuales, se evidenció una caída de los ingresos netos de u$s 3.021 millones.

Los sectores que captaron mayores flujos de IED en el segundo trimestre de 2024 fueron: “Industria manufacturera” (u$s 969 millones); “Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central” (u$s 900 millones) y “Explotación de minas y canteras” (flujos netos por u$s 851 millones)

El principal origen de los flujos de IED fue Brasil, con ingresos netos por u$s 839 millones, seguido por China, con u$s 324 millones. Luego se ubicaron Suiza, con u$s 241 millones, Canadá, con u$s 192 millones y Países Bajos, con u$s 183 millones.

La posición pasiva bruta de IED alcanzó los u$s 165.032 millones al 30 de junio, con participaciones de capital de u$s 109.377 millones, e instrumentos de deuda por u$s 55.655 millones.

Estados Unidos se ubicó como el principal origen de la IED en Argentina, con un stock de u$s 30.176 millones al 30 de junio, lo que representó un 18% del total de tenencias. En segundo lugar, se encontró España, con una posición pasiva bruta de USD 24.602 millones (15% del total), y en tercera posición Países Bajos, con USD 18.826 millones (11% del total). Esos tres países concentraron el 45% del stock de IED en Argentina.