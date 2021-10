La Sprinter que Mercedes Benz fabrica en EEUU tendrá tecnología rosarina

AFG Ingeniería cerró acuerdo con Mercedez Benz y concretó su primera exportación. De este modo, los nuevos furgones Sprinter, que se fabrican en Estados Unidos tendrán tecnología rosarina. La pyme rosarina de la industria 4.0 recibió días atrás la visita de una delegación nacional, encabezada por Matias Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, y Ariel Schale, Secretario de Industria.

La visita incluyó la presentación del software de simulación de última generación con el que AFG crea y estudia gemelos digitales en entornos virtuales. "Estamos en un negocio que sólo en el sector automotriz de Latinoamérica mueve u$s15.000 millones", dijo en un alto de la recorrida a Ecos365 Gabriel Fernández, CEO y fundador de la compañía.

- ¿Cómo lograron relacionarse con las principales automotrices del mundo?

- No tenemos relaciones sociales ni políticas y las automotrices no son por relaciones, o sos competitivo o estás afuera, entonces en un ambiente tan complejo, como logramos evolucionar. Y como llegamos a tener una orden de compra de Estados Unidos a Mercedes Benz, más los montos de facturación que pasan a ser importantes. Tenemos toda una receta, un plan de cómo hacer, que se adecúa a cualquier empresa.

Gabriel Fernández, titular de AFG Ingeniería

- ¿Qué le hacen a Mercedes Benz?

- Le vamos a hacer unos dispositivos para ensamblar el eje trasero de la Sprinter que se produce tanto acá, como en Estados Unidos y España. Por eso, podemos hacer todos los prototipos acá porque tenemos la red para probarlo. Entonces es un privilegio que tenemos. Nosotros arrancamos vendiendo a Mercedes Argentina una suma cercana a tres millones y medio de dólares, transformamos la parte de ensamble e hicimos trabajos en la parte de pintura, transformaciones de equipo, mejoras, automatismo. Le vendemos a General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan. Todo fierro que se mueva, lo podemos hacer y lo podemos vender.

Hay que tener un concepto cuando construís tecnología: nosotros somos integradores de tecnología, no inventamos nada, solamente tomamos las innovaciones y las incorporamos dentro de un mecanismo que funcione, para hacer una versión mejor.

- Venden para automotrices, para línea blanca, ¿piensan sumar maquinaria agrícola?

- Para el tamaño de operaciones que nosotros necesitamos, está complicado entrar en la industria, porque no tiene escala. En el país se producen alrededor de 2000 máquinas por año y en Volkswagen se producen 500 vehículos por día. Entonces es muy acotado, a la hora de amortizar una inversión, tiene otras oportunidades de mejora.

- ¿Por qué se mudaron acá?

- Es un concepto que tiene que entender la pyme y el país, si no hay gestión, no hay nada. Nosotros nos mudamos acá, con el propósito de tener más metros de oficinas, planta alta, planta baja. Ahora vamos a duplicar toda esta estructura, tenemos 3600 metros de nave y 1100 de oficinas, y nos vamos a 2700 más de naves y 1200 más de oficinas.

- ¿Qué están haciendo afuera con Mercedes Benz?

- Esta es la primera exportación, es un hito importantísimo, más allá del monto, es un proveedor excelente. Al igual que General Motors.

- Lo que me llamó la atención fue cómo lo denominó Kulfas: "Industria del conocimiento".

- Claro, exactamente. Nosotros no nos sentimos metalúrgicos, es parte del corazón de nuestra empresa, sí, pero somos integradores de muchas otras disciplinas, porque incluimos ingeniería mecánica, eléctrica, de software, robótica, además de eso, producimos todo tipo de materiales, torneamos, frizamos, cortamos, soldamos, en distintos materiales, armamos tableros. Después que terminamos de hacer todo eso, lo montamos, y hacemos la parte mecánica, eléctrica y de software. Es un negocio de mil millones solamente en automotrices a nivel nacional. A nivel Latinoamérica son 15 mil millones.

- El planteo viene a contramano de lo que pasó en los últimos años con esta misma industria, que se ha estado yendo.

- El problema es que este mercado está inexplorado por los argentinos, entonces estamos hablando de que la oportunidad de crecer siempre sigue estando. Estamos hablando de automotrices, pero podemos analizarlo en línea blanca, petróleo, sector agrícola, siderúrgica. Estamos especializándonos en esta, pero hay un sin fin de industrias.

Nos va a venir a visitar una empresa alemana, con intereses de compra, entonces está en mis pensamientos vender 30% 40% de la compañía, a un socio, que me lleve a otro nivel. No por el capital, aunque venga muy bien. No vendería todo, por ninguna plata del mundo. Quiero vender a alguien, que me lleve a otro nivel, que me haga triplicar la facturación. Mi objetivo es lograr un grupo que pueda facturar 100 millones de dólares anuales. Cada 10, son 200 puestos de trabajo directos, 2000 empleados, esa es mi visión.

Ahora lo que nos falta es visibilidad, pero no nos invitan. Las terminales y la industria, no saben que estamos esperando para entrar a jugar. Hoy está a la vista todo nuestro crecimiento, por eso es el momento de mostrar lo que hacemos. Nunca en la historia la industria automotriz tuvo que transformarse tan rápido, y la pregunta es ¿quién va a hacer esa transformación? Entonces es una oportunidad enorme para seguir creciendo, por eso queremos ampliar la planta, hacer la plataforma, para que cuando llegue el momento estemos preparados. Sumado a todo esto, está complicado para importar, y las automotrices argentinas no son 100% de integración nacional. El concepto del 2020-2030 es lo colaborativo, generar entre todos. Porque si no, cuando nosotros discutimos entre nosotros qué es mejor o peor, llegan los de afuera y se quedan con todo el mercado, se llevan todo.