La deuda externa por importaciones de bienes trepó a u$s 46.000 millones en el 1° trimestre

La deuda externa del sector privado totalizó u$s 106.815 millones al 31 de marzo, registrando una suba trimestral de u$s 2.408 millones. Este aumento estuvo explicado tanto por la deuda comercial por u$s 1.486 millones como por la deuda financiera por u$s 922 millones. En la comparación interanual, la deuda externa mostró un incremento de u$s 18.487 millones, explicado por el aumento de la deuda comercial parcialmente compensado por las cancelaciones de deuda financiera.

La deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 66.224 millones al 31 de marzo. La deuda externa por exportaciones de bienes totalizó u$s 6.722 millones en el trimestre, mostrando una baja de u$s 337 millones con respecto al 31/12 y de u$s 1.459 millones en la comparación interanual.

La deuda externa por importaciones de bienes totalizó u$s 46.434 millones al 31 de marzo, con una suba de u$s 1.851 millones en el trimestre y de u$s 15.450 millones en la comparación interanual. Por su parte, la deuda externa por servicios alcanzó u$s 13.068 millones al 31/03, con una baja de u$s 28 millones res-pecto del trimestre anterior y acumulando un incremento de u$s 2.096 millones en términos interanuales.

La deuda externa financiera del sector privado totalizó u$s 40.952 millones al 31 de marzo, observándose un aumento de u$s 922 millones en el trimestre mientras que en la comparación interanual se registraron cancelaciones netas por u$s 519 millones. La suba del trimestre estuvo explicada por los préstamos financieros por u$s 361 millones, los títulos de deuda por u$s 319 millones y de la “Otra deuda financiera” por u$s 243 millones.