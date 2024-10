La súper camioneta se viralizó, la marca aclaró y el público se desilusionó

Hace unos días comenzó a circular una noticia sobre el lanzamiento que John Deere estaría preparando para el año próximo. La "novedad" contemplaba una súper pick up, a un precio muy competitivo, con todos los chiches que caracterizan a la compañía.

Sin embargo, desde la propia multinacional salieron aclarar que fue un "Fake News", teniendo en cuenta la gran repercusión que generó la noticia. Justamente, en redes sociales se advirtió una gran adhesión de productores y clientes de la marca, que convalidaron rápidamente el "producto".

"Las imágenes y especificaciones que circulan en internet y medios de comunicación no son oficiales y no representan ningún producto o proyecto en desarrollo, con lo cual no existe actualmente ninguna iniciativa relacionada con la producción de pick-ups por parte de la empresa", indicó la compañía en un comunicado.