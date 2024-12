Las economías regionales lograron la mayor cantidad de dólares de los últimos dos años

De acuerdo con el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el mes de octubre terminó con un incremento en las exportaciones de las economías regionales del 29,3% en dólares y 23,4% en toneladas, lo que representa una suba interanual de u$s 1.990,3 millones en el total exportado y de 1,3 millones de toneladas en el volumen comercializado.

El precio promedio de exportación de las economías regionales argentinas se ubicó en u$s 1.233.

El sector demuestra así un gran poder de recuperación, tras haber sufrido tres sequías seguidas y heladas tempranas que afectaron los niveles de producción.

Además, durante el período analizado se presentó una alta volatilidad de los precios internacionales, como así también aperturas de nuevos mercados para colocar los diversos productos y subproductos de las economías regionales.

Los complejos azucarero y algodonero registran el mayor crecimiento en lo que respecta a dólares generados por exportaciones.

Con este incremento, las exportaciones regionales alcanzaron los u$s 8.777 millones exportados en el período noviembre 2023 – octubre 2024, habiendo importado u$s 914 millones, lo que arroja un superávit comercial de u$s 7.863 millones.

Región Centro

La región comprendida por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe exportó u$s 1.701,8 millones, el 19,4% de las ventas al exterior del país. Córdoba, con u$s 804,8 millones, fue la provincia que más exportó.

Comparado con el mismo período del año anterior, el comercio internacional de la región marcó un aumento del 33,1%.

El complejo manisero fue el más representativo, habiendo comercializado por un total de USD 1.004,4 millones, lo que significó el 59% del total exportado por la región.