Las exportaciones de lácteos crecen, pero el consumo de leche está en "niveles nunca observados"

De acuerdo a datos relevados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el balance lácteo en el primer cuatrimestre del año cuenta con números rojos en algunas variables analizadas, como producción y consumo, pero en materia exportadora debe señalarse que las ventas al exterior están experimentado un crecimiento con relación al año pasado.

"Se mantuvo la tendencia de caída de la producción, las exportaciones que se habían contraído en marzo, vuelven a incrementarse y los stocks tocan niveles mínimos", indicaron los expertos. Pero agregaron: "el consumo total cayó en el primer trimestre a niveles nunca observados, pero en abril comienza una leve recuperación".

Exportaciones de lácteos

Las exportaciones de productos lácteos en abril de 2024 que totalizaron 28.867 toneladas de productos, por un valor de US$ 102,9 millones, bajaron 3,7%, y 4,3% en volumen de productos, y en monto total en dólares, respectivamente, comparadas con el mes anterior.

Por su parte, en la comparación interanual subieron 12,9% en volumen y 2,9% en monto en dólares.

En el acumulado del primer trimestre del año, como puede verse en el flyer, aumentaron un 8,4% en volumen, cayeron los ingresos en dólares un 2,5% y los litros equivalentes superaron al primer cuatrimestre de 2023 en un 9,6%.

En litros de leche equivalentes (ene-abr 2024), las exportaciones crecieron el 9,6% y representaron el 29,3% de la producción total (en el primer cuatrimestre de 2023 representaron el 22,8%). En particular, abril de 2024 tuvo una participación de las exportaciones del 26,7% sobre la producción total del mes.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.577 para ene-abr de 2024, lo que implicó una caída del 10,1% respecto al año 2023. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.436/ton., un 10,1% por debajo del año anterior.