Las prepagas, otra vez con aumentos libres: podrán incrementar su cuota más que la inflación

La empresa de medicina prepaga Medicus ya confirmó que en julio aumentará la cuota a sus socios en un 8%. Esta decisión se debe a que queda sin efecto la cautelar que no les permitía subir los valores en un porcentaje mayor a la inflación.

La compañía dio a conocer este dato a sus socios a través de un comunicado, en el que argumenta que "el sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas".

En cuanto a las cuotas, recordaron que "no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15%", a lo que se suma que "la compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA, tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial".

Asimismo reconoció que en "los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto, el retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios".

A partir de este punteo, y con la intención de "mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica", es que el costo del plan médico de Medicus en julio "se ajustará un 8,075%".

En este contexto, utiliza como argumento el acuerdo paritario, ya que a partir del mismo deberán cubrir los aumentos salariales con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnóstico para que estos puedan continuar prestando servicios.

Por último, aclaro que este valor será el considerado para realizar el descuento acordado con el Gobierno, haciendo foco en la devolución que deberá realizar del monto cobrado por encima de la variación de precios entre enero y mayo.

Prepagas podrán aumentar su cuota más que la inflación

El Gobierno le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, que retire la medida que se había impuesto sobre las empresas de medicina prepagas que limitaba las subas desmedidas en los valores de sus planes.

El acuerdo con 41 empresas del sector, denunciado por el legislador de la CABA Hernán Reyes, les permite ahora aumentar sus cuotas sin ningún tipo de control. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", expresó Reyes en su cuenta en la red social X.

De esta manera, a partir de julio, los valores quedan nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. Los precios "se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas", según indica el texto pactado.

Hace un poco más de una semana, las prepagas acordaron con el Gobierno devolver el "excedente" cobrado en los primeros meses del año en 12 cuotas con interés: la actualización será por la tasa de interés mensual de los plazos fijos del Banco Nación. También se convino que a partir de julio las cuotas se ajustarán libremente, en lugar de hacer desde octubre; como así también se reincorporará a sus planes a quienes fueron dados de baja por falta de pago.

Uno de los principales focos de tensión fue el porcentaje a devolver, como parte de lo cobrado de más. Las empresas propusieron inicialmente devolver el 24% en 12 cuotas, pero luego aceptaron subirlo al 36%. Además, las empresas más grandes del sector (entre las que se destacan Galeno, Omint, Swiss Medical, Medifé y OSDE), exigieron como parte de la negociación que se deje sin efecto la investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia.

Fue en ese momento que el secretario de Comercio Pablo Lavigne llegó al juzgado y le consultó al respecto al ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue tajante: aseguró que el Gobierno no iba a dar un paso atrás con la acusación y que la investigación seguirá "hasta el final".

Una vez resuelto ese aspecto, con la negativa para las empresas, la negociación volvió a enfocarse en los números. Los abogados de las empresas y los representantes de la SSS y Comercio ajustaron los detalles.

El Gobierno difundió el acuerdo cerca de las 20, con el plan de devoluciones, pero el mismo no fue ratificado por las empresas. Hasta que, luego de casi 15 horas de negociación, se firmó el acta alrededor de las 2 de la madrugada de este martes.