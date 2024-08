Llaryora le apuntó a la política y pidió por una "buena ley de biocombustibles"

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del 3° Congreso Internacional de Maíz, que comenzó este miércoles y continuará mañana jueves en el Centro de Convenciones Córdoba.

Ante unas 6.000 personas entre la modalidad presencial y virtual de 8 países diferentes, el mandatario remarcó la necesidad de impulsar una nueva ley de biocombustibles.

“Para sacar el ancla y prender el motor del país, aparte de sacar las retenciones, es necesario una buena ley de biocombustibles que nos ponga al nivel de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Si nosotros logramos hacer eso, desde la política, los productores nos van a llevar al progreso”, afirmó.

“Que hoy no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política. No es culpa de los productores ni de los industriales. La política no estuvo a la altura del ecosistema productivo de la Argentina”, definió el gobernador.

En este sentido puso como ejemplo a países que desde hace años sostienen reglas claras y de impulso al sector. “Estados Unidos transforma casi el 80% de su producción de maíz, Brasil el 60% y ellos sí tienen una política industrial y entienden que gobernar es generar trabajo.Sin reglas claras no se puede. ¿Quién va a invertir si no hay a largo plazo un corte garantizado? Así no funciona el mundo", enfatizó. Cabe remarcar que el promedio regional es 25 y el de Argentina no llega al 12.

Apoyo de legisladores

En el marco del 3° Congreso Internacional de Maíz, se leyó un comunicado en el que diputados y senadores expresan su adhesión al acuerdo sobre biocombustibles elaborado por la Liga Bioenergética de Provincias.

En el documento, manifiestan “la imperiosa necesidad de lograr un pronto tratamiento parlamentario que sienta las bases para que el Congreso Nacional pueda tratar un nuevo marco legal de Biocombustibles para la República Argentina”.