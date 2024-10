Los depósitos privados en dólares no paran de crecer, pero el blanqueo se ralentiza

A causa de la adhesión al blanqueo, los bancos continúan recibiendo un importante flujo de billetes estadounidenses. Esto hizo que los depósitos privados en dólares superaran el lunes pasado (último dato disponible) los u$s 31.000 millones, un nivel que se aproxima al último pico, registrado en 2019. De todas maneras, el ritmo de crecimiento se ralentizó en las últimas tres ruedas.

El 30 de septiembre, los depósitos bancarios en dólares del sector privado subieron otros u$s 557 millones y alcanzaron los u$s 31.446 millones, según datos del Banco Central. Así, a fines de septiembre, por primera vez desde el estallido de la convertibilidad, sobrepasaron el nivel de las reservas brutas del BCRA: ese día se ubicaban en u$s 27.167 millones tras caer casi u$s 2.000 millones en una sola rueda.

De esta manera, desde el inicio del blanqueo, este tipo de depósitos acumulan un crecimiento de u$s 12.839 millones. Con la extensión del régimen de regularización de activos, AdCap estimó que el incremento “debería llegar a u$s16.000 millones a fines de octubre (cuando cierra la primera etapa) siendo conservadores”.

Para dimensionar el incremento, vale decir que un año atrás (el 29 de septiembre de 2023) los depósitos privados en dólares eran menos de la mitad: u$s 14.938 millones. En cambio, en agosto de 2019, ascendían a u$s32.492 millones. Ese nivel posiblemente será superado durante esta semana.