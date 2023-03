Los industriales santafesinos se expresan frente a la ola de violencia e inseguridad

A través de un comunicado, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) se expresó frente a la ola de inseguridad y violencia que atraviesa la ciudad y que puso a Rosario en agenda nacional.

"La magnitud de la misma, y con manifestaciones diarias, que noticia tras noticia, nos impacta y duele más, lleva a muchos, en algunos casos, producto de la indignación y la impotencia, y en otros, del peor oportunismo, a manifestaciones públicas de todo tipo, reclamando y exigiendo la aplicación de las más variopintas acciones, en la mayoría de los casos, alejadas del análisis profesional, y contradictorias entre sí", inicia la comunicación.

"Más allá de continuar reclamando a las autoridades competentes de los distintos niveles del Estado Nacional, la aplicación y coordinación de todas las acciones a los fines de combatir el delito organizado; nuestra respuesta siegue siendo la misma de siempre: trabajar, invertir, producir, generar trabajo digno", expresa el comunicado en otro apartado.

En ese marco, la entidad destacó los números que arroja el último Mapa Productivo Laboral Argentino elaborado, en forma conjunta, por los Ministerios de Economía y Trabajo (y desarrollado por el Centro de Estudios para la Producción -CEP XXI- de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo); Rosario es el departamento con más establecimientos y empleo industrial en el país.

De esta forma, los industriales señalan que Rosario registra 3.250 establecimientos manufactureros que ocupan 51.925 trabajadores asalariados registrados, lo que equivale al 4% nacional. Asimismo, Santa Fe cuenta con 64.205 establecimientos industriales, que emplean a 519.396 trabajadores.

"Esa es nuestra fortaleza contra el delito y ese es nuestro mayor aporte. Eso es Rosario y no el otro (el que no negamos ni ocultamos, pero es la excepción y no la regla)", cierran desde la entidad con el clamor de promover el desarrollo económico y social inclusivo, en una sociedad en paz y sin violencia.