Luis Caputo: “A medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos”

En la reciente Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI) realizada en el predio de La Rural, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó claras sus intenciones y estrategias para el futuro económico del país. Con una afirmación contundente, Caputo aseguró que "a medida que tengamos superávit fiscal, vamos a seguir bajando impuestos". Esta declaración se enmarca en una serie de políticas económicas que buscan estabilizar y fortalecer la economía argentina después de un período de inestabilidad.

“No es que no había reservas, no estaban los dólares de la gente” dijo Caputo

Caputo, conocido por su franqueza, no se guardó nada al momento de describir la situación al asumir el cargo: “No es que no había reservas, no estaban los dólares de la gente”. Esta cruda realidad pintaba un panorama desolador. Además, resaltó el vertiginoso ritmo de la inflación que “corría al 1% diario” y que, al momento de su llegada, se traducía en una inflación mayorista del 54%, equivalente a un alarmante 17.000% anualizado. “Estar en donde estamos seis meses después, no es un milagro”, enfatizó Caputo, “es la consecuencia de haber hecho (gestionado) de la manera que en definitiva Argentina nunca hizo”.

Este punto de inflexión se logró gracias a la implementación de medidas que, según Caputo, el país nunca antes había adoptado: “Se hicieron los deberes que nunca se han hecho". En sus palabras, se necesitaba un grupo de especialistas para enfrentar la complejidad de la situación económica, describiendo la economía argentina como un “enfermo de cáncer con metástasis financiera, cambiaria, monetaria e institucional”. Frente a tal diagnóstico, aseguró que sólo "un salame" podía pensar que la situación no requería una intervención especializada y de alta complejidad.

Dólar, ley Bases y la promesa de Luis Caputo: ¿Por qué pide ayuda el FMI y qué pasará con la brecha cambiaria?

El manejo del dólar y la promesa de Caputo de reducir impuestos están directamente relacionados con la necesidad de mantener un superávit fiscal. La pregunta que muchos se hacen es cómo el Gobierno planea lograr esto y qué implicancias tendrá en la economía diaria de los argentinos. En este contexto, la colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se presenta como una herramienta crucial. La ayuda del FMI no sólo proporciona un respaldo financiero, sino que también sirve como un sello de aprobación que puede atraer inversiones y confianza en los mercados.

La brecha cambiaria sigue siendo una preocupación central. La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo refleja una desconfianza en la economía formal y un refugio en el mercado informal. La promesa de bajar impuestos está directamente ligada a la capacidad del Gobierno de mantener un superávit fiscal y estabilizar el tipo de cambio. La pregunta es: ¿podrá el Gobierno mantener esta promesa sin caer en desequilibrios fiscales?

Superávit fiscal y reducción de impuestos: un equilibrio delicado

La estrategia de Caputo de utilizar el superávit fiscal para reducir impuestos es audaz. En teoría, un superávit fiscal permite al Gobierno tener margen para maniobrar, reduciendo la carga impositiva y estimulando el crecimiento económico. Sin embargo, este enfoque requiere un manejo cuidadoso y una disciplina fiscal que Argentina ha tenido dificultades para mantener en el pasado.

Caputo se mostró confiado en que el enfoque actual es el correcto. La creación de un entorno económico estable y predecible es fundamental para atraer inversiones y fomentar el crecimiento. La reducción de impuestos, si bien es una medida popular, debe ser sostenible. Caputo aseguró que “se hicieron los deberes que nunca se han hecho", lo que implica un compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Por último, destacó al presidente Javier Milei, a quien definió como un "fenómeno" por la convicción con la que logró instalar en el debate público temas como la necesidad de mantener un equilibrio fiscal.

"Todo lo que el Presidente dijo en campaña lo hemos hecho. Y eso es importantísimo porque Argentina no tiene credibilidad, entonces debemos ganárnosla con nuestros actos. Y, lo más importante, los resultados de esos hechos han sido los que esperábamos", concluyó Caputo.

El desafío es grande. Mantener el superávit fiscal mientras se reducen los impuestos requiere un equilibrio delicado entre ingresos y gastos. La administración eficiente de los recursos y la capacidad de generar ingresos sin aumentar la carga impositiva serán clave. La promesa de Caputo de seguir bajando impuestos mientras se mantiene el superávit fiscal será una prueba de fuego para la actual administración.