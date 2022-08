A falta de dólares, marca de alfajores se quedó sin envoltorio: qué mensaje le dejaron a sus clientes

Entre los últimos anuncios del Gobierno las trabas a las importaciones fue uno de los que más dio de qué hablar. La medida dificultó la entrega óptima de productos y servicios de grandes corporaciones pero también perjudicó la compra de insumos de pequeños emprendimientos y pymes.

Tal es el caso de un negocio familiar de alfajores de Salta, que debió disculparse con sus compradores por entregar el producto sin envoltorio ante la falta de insumos como tinta, papel y pegamento.

En esta ocasión, la firma salteña Teuco decidió dejar un particular mensaje a sus clientes, quienes desde 1975 compran sus alfajores artesanales.

"Por el gran problema que tiene nuestro páis por la cuota de importación de insumos que no se fabrican aquí, y el ingreso es muy limitado, nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios", dice le mensaje escrito en un papel que se entrega junto al paquete de seis alfajores.

Por esta dificultad, la cafetería y fábrica de alfajores decidió pedir "mil disculpas" a sus clientes "por no poder imprimir los envoltorios de los alfajores de chocolate".

En esa línea, el dueño de la fábrica, Daniel Morales, expresó: "Nos quedamos sin stock, nosotros siempre usamos un papel de aluminio como el que usan los marplatenses. No queremos acudir a envoltorios plásticos, y nuestro proveedor de siempre nos dijo que no nos podía reponer, que no tenía las tintas y los pegamentos necesarios".

"Después de dos años de pandemia, donde el negocio se vio complicado, tenemos que trabajar más que nunca", lamentó Morales y agregó: "en este país siempre pasa una cosa distinta".