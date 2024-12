Más de 100 nuevos miembros en un año: BNI Rosario transforma incertidumbre en oportunidades

BNI Rosario tuvo su celebración de fin de año con un agasajo para sus miembros y directivos en la Playa de la Música, Rosario. Después de un año en el que la red de negocios sumó más de 100 nuevos miembros, planean un 2025 de consolidación y expansión regional.

“Tuvimos un fuerte crecimiento, con más de 100 nuevos miembros durante el 2024”, resaltó Eugenio Picazo, director de Crecimiento de BNI Rosario, a Ecos365 durante los festejos de fin de año, cuyo cierre contó con la presencia de otros miembros de BNI de otras regiones del país.

“Este evento es un momento especial, en el que nos juntamos todos los grupos a hacer una evaluación del año, y a preparar el 2025 que se viene con mucha fuerza”, destacó Picazo.

Pese a ser un año complejo para la actividad económica, Picazo justamente destacó la importancia del networking en BNI para afrontar los desafíos en todos los frentes. “Fue un año particular en el que nosotros crecimos en cantidad de miembros, pero también en negocios”, destacó, y consideró que para que ello ocurriera “la clave está en que se trata un espacio colaborativo, donde hay empresarios, profesionales y consultores que se preocupan por otras personas que participan de los grupos”.

Fundada en 1985, BNI es una organización global radicada en casi 40 países. Los miembros son profesionales de negocios que se ayudan mutuamente a hacer crecer sus empresas, a través de su compromiso con nuestro principal valor: “Ganar Dando”.

Eugenio Picazo, Lorena Bernardi y Andrés Pederiva de BNI Rosario

Cada semana, en miles de comunidades en todo el mundo, los miembros se reúnen con otros dueños de negocios de confianza para construir, alimentar relaciones duraderas y dar referencias comerciales de calidad.

La membresía en BNI ofrece acceso a capacitación empresarial, aprendizaje y oportunidades para establecer contactos y hacer negocios con cientos de miles de miembros de BNI en todo el mundo.

En el actual escenario, Picazo consideró que la mayoría de las empresas que participan de BNI tienen experiencia y tienen trayectoria en el mercado. Y que el clima de incertidumbre del primer semestre con el cambio económico fue mutando hacia un mayor movimiento y, al mismo tiempo, de consolidación de los equipos. Estimó que las perspectivas para 2025 parecen ser mejores que en los doce últimos meses.

BNI comenzó el 2024 con el objetivo de crecer regionalmente, para eso, sobre el cierre de año abrió su primer equipo en Casilda y se proyectan otros en otras localidades de la región.

Cada uno de los miembros que participan de los equipos de BNI apuntan a una mejor construcción de toda la red.

Crecimiento personal y profesional

El evento contó con la presencia de empresas que integran BNI y Adolfo Schonfeld (Materiales Colombia) resaltó que 2024 "fue un buen año" y mucho tuvo que ver precisamente BNI. "Es un potenciador de negocios y ayuda mucho independientemente del rubro. En nuestro caso, la construcción, estamos cerrando un año mejor de lo que esperábamos", destacó a Ecos365.

Y agregó: "Me llamó la atención el tema criptomonedas y es algo que me gustaría probar. Reconozco que nunca se me hubiera ocurrido y el interés que tengo se lo debo a BNI; te abre la cabeza, potenciado el trabajo y tu vida".

Por su parte, Mara Ponce (Centro De Estudios Schauen) también ponderó el año "positivo", que contempló "cambios y crecimiento".

"Hace seis años que estoy acá y todos los años siempre se crece, tanto personal como profesionalmente"

En ese sentido, comentó que BNI tiene una metodología y es un aprendizaje permanente. Otro punto interesante tiene que ver con el relacionamiento entre los miembros: "No existe la competencia entre nosotros, pero sí nos complementamos para hacer mejores negocios. Construimos relaciones y desde la confianza es donde mejores negocios se hacen".