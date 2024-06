Menem aceleró el aumento de dieta en Diputados: en cuánto queda el sueldo

En medio de la sesión por la reforma previsional en la Cámara de Diputados, se puso sobre la mesa el planteo de aumentar las dietas de los legisladores. Se trataba de una demanda que el oficialismo prometió atender, como parte de las negociaciones por la Ley Bases. "Si no hay aumento, no hay ley", definió uno de los diputados opositores. Menem sorteó dar lugar al aumento, pero con un menor porcentaje del previsto.

El Senado tratará Bases y paquete fiscal esta semana. En Labor Parlamentaria primero se va a definir si la votación será por capítulos o títulos -lo que pretende el oficialismo-, y luego el miércoles a las 10 se dará comienzo a la votación. Con altas chances de que se extienda a dos jornadas, si el proyecto consigue la luz verde en el Senado, la idea es que la semana que viene Diputados rápidamente acepte las modificaciones para que se sancione de una vez por todas.

El aumento de los diputados será menor al 80%

La promesa del aumento de dieta era algo ya hablado y decidieron ponerlo sobre la mesa ese martes, sin tenerlo resuelto. En ese momento, anunciaron un aumento del 80% sobre las dietas de los diputados, en tres cuotas, pero todavía no habían definido ningún porcentaje y el presidente de la Cámara, Martín Menem, todavía no había firmado la resolución. Esto llevaría la dieta de un diputado a $2,2 millones mensuales en mano. Los Senadores cobran más de $4 millones.

Finalmente, el viernes, durante el amuerzo por el Día del Periodista que organizó Menem bajo el recinto de Diputados, el presidente de la Cámara contó que finalmente había firmado la resolución pero con un porcentaje menor al 80% y, según destacó, será menor a las jubilaciones. Las tres cuotas estarían alrededor del 40%, la segunda 15% y la tercera 9%, según los números que alcanzó a deslizar, pero no lo dijo seguro y pidió que se vaya a chequear en el recibo.

Menem se distanció de Villarruel en la postura sobre las dietas y, en línea con Milei, sostuvo que estaba en contra del aumento. Los legisladores, todos, cobran en base a lo que cobra la máxima categoría de los empleados estatales parlamentarios, más desarraigo. Por eso, las paritarias que se arreglan con ellos tienen un impacto directo en el ingreso de los Diputados y Senadores.

Pero Menem había rechazado en febrero el aumento automático del 28% que venía rigiendo. La vicepresidenta Victoria Villarruel no acompañó la medida del oficialismo, y a eso se suma el dietazo que se atribuyeron los senadores. Sumado al congelamiento, diputados de todos los bloques se acercaron a reclamar por un aumento y amenazaron con no aprobar Bases.

"El Presidente no está de acuerdo con el aumento. Yo no estoy de acuerdo, pero mi deber es garantizar el funcionamiento", dijo Menem y explicó: "No podía permitir que vaya al recinto porque podía salir cualquier número". A la presión de los bloques y la presión de la bajada de Milei, se le suma la presión de que salga Bases y Menem logró idear un aumento, pero pequeño en comparación al que se autopercibieron los Senadores.