Nasini y su apuesta por Rosario: el arte en los silos Davis como símbolo de compromiso empresarial

En los silos Davis, un emblema del paisaje urbano de Rosario, se está gestando una transformación que no pasa desapercibida. Gracias a la colaboración entre empresas locales y el arte, estos silos ahora lucen un mural impactante que conjuga hiperrealismo y simbolismo. La obra, creada por el destacado muralista internacional Martín Ron, representa a una mujer emergiendo del río Paraná, vestida con los colores de la bandera argentina. “Rosario es una ciudad que admiro, me encanta y siempre quise pintar a lo grande, así que estoy disfrutando mucho de esto. El mural implica un desafío muy grande, no solo por la forma y el tamaño, sino porque es un lugar muy popular. La idea es hacer una obra que destaque el orgullo de la ciudad, con mucho color, mucho hiperrealismo, mucho impacto visual y, sobre todo, una muy buena conexión con el lugar en el que estamos”, expresó Ron.

Este proyecto de embellecimiento urbano cobró vida gracias al apoyo de empresas como Pascual Construcciones, Ángel Álvarez SA, Nasini SA, Tersuave, IMG Rental SRL, Sancor Seguros, AMR Salud y Tarjeta Naranja, quienes aportaron fondos y recursos para concretarlo. En una época en que Rosario busca revitalizar su identidad, esta intervención artística se convierte en un reflejo de cómo la colaboración entre el sector privado y la cultura puede generar un impacto positivo en la comunidad.

Una visión compartida de futuro

Entre los principales impulsores del proyecto se encuentra Nasini SA, una empresa con más de 60 años de trayectoria en el mercado financiero y bursátil. Marco Nasini, referente de la tercera generación al frente de la firma, comentó: “La empresa ya viene con una motivación de participar en diferentes proyectos y de alguna manera comprometerse con Rosario. Nos sentimos muy identificados con la ciudad; hace 60 años venimos apostando, nos sentimos muy parte desde la idea de buscar agregar valor”.

El mural fue una oportunidad que surgía fuera del presupuesto, pero no fuera de la visión de Nasini SA. “Cuando Pascual Construcciones, uno de nuestros clientes, nos convocó para sumarnos a esta iniciativa artística y cultural, vimos una gran posibilidad de devolverle algo a la ciudad que nos dio tanto. Nos propusieron a Martín Ron como artista, y nos pareció una muy buena oportunidad para hacer un aporte”, explicó Nasini. Este espíritu de compromiso con Rosario también se refleja en su declaración: “Desde nuestro lugar, estamos ávidos de acompañar este cambio de paradigma que está viviendo la ciudad”.

Un ADN empresarial que apuesta al impacto humano

La historia de Nasini SA está marcada por su capacidad de innovar y adaptarse. En 2023, durante la celebración de sus 60 años, Lisandro Nasini definía a la empresa como “una startup de 60 años”, destacando cómo la innovación ha sido un eje central en su evolución. “El sentido de nuestra organización es el de brindar soluciones, no solo buscarlas, sino crearlas y acompañarlas”, comentó Marco Nasini en aquella ocasión, reafirmando un enfoque que hoy va más allá de los negocios.

La participación en el mural de los silos Davis es una extensión natural de este enfoque. Como resaltó Nasini, “intentamos trascender y traspasar las barreras de lo que toda la vida fue una empresa de mercado. Esto no es solo una cuestión comunicacional; hay algo más humano, algo que conecta con la idea de aportar al momento clave que vive Rosario”. Esta visión también está presente en su manifiesto institucional, donde destacan: “Invertimos en tu mundo”.

Arte y comunidad: un mensaje de esperanza

La obra en los silos Davis no solo embellece el entorno, sino que también envía un mensaje de esperanza y resiliencia en un momento en que Rosario busca recobrar su protagonismo. Con su vestido azul y blanco que evoca la bandera nacional, la figura emergiendo del Paraná es una metáfora de renacimiento. La obra estará completamente habilitada en los próximos días y ya llama la atención de quienes transitan por la zona.

Para las empresas participantes, este proyecto representa mucho más que una intervención artística. Es una declaración de principios sobre su compromiso con la ciudad y su gente. Como concluyó Marco Nasini, “siempre estaremos donde podamos aportar”.