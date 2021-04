Ofertas variadas en el mercado de granos en el cierre del miércoles

El mercado de la fecha presentó ofertas de compras bajistas para la soja, estables por trigo, y con leves ganancias para el maíz.

Rófex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 331.7/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 320/t disponible, y U$S 323/t con descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 198/t entrega en Mayo, y U$S 190/t en Diciembre.

- Por maíz, U$S 200/t disponible, y Junio.

- Por girasol, no se registraron ofertas de compras.

- Por sorgo, U$S 225/t entrega contractual, y Julio.

Cierre del Mercado de Chicago

Los cereales se recuperan y cierran la rueda con ganancias, en tanto la soja culmina con pérdidas presionada por el avance de la cosecha sudamericana.

Trigo

El trigo finaliza la rueda con subas, apuntalado por la persistencia de un clima seco a lo largo de las Planicies estadounidenses, lo cual podría afectar negativamente la siembra del trigo de primavera rojo duro. Además, la debilidad relativa evidenciada por el dólar estadounidense en la jornada de hoy también habría añadido a esta tendencia, ya que beneficia a las exportaciones del cereal estadounidense.

Maíz

Los futuros de maíz culminan la jornada con ganancias. El próximo viernes el USDA publicará su informe mensual de oferta y demanda global, en el cual se espera que sus previsiones para las exportaciones estadounidenses del cereal se incrementen, decantando en una reducción de los ya ajustados stocks. Esto oficiaría de soporte para los precios. Además, las demoras en la siembra del cultivo en Brasil también ejercerían presión sobre los precios.

Soja

La soja concluye este miércoles con pérdidas en sus posiciones más cercanas, presionado por el avance de la cosecha en Sudamérica. En este sentido, se espera que la cosecha brasilera sea un récord absoluto de 134 Mt. Sin embargo, la solidez evidenciada en el mercado de petróleo en la jornada de hoy habría limitado las caídas.

Por Luis Ciucci