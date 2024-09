Pampita revela el secreto de su éxito: trabajo en equipo y nuevos proyectos en Rosario

Carolina Ardohain, la modelo y empresaria más conocida como "Pampita", estuvo en Rosario con un doble propósito: conocer la planta de la marca Crucijuegos, ubicada sobre la autopista Rosario-Córdoba, y disertar en el evento "Endeavor Experiencia Rosario", que se realizó en el salón Metropolitano de Rosario. Esta visita no solo refuerza su vínculo con la empresa rosarina, sino también su compromiso con el mundo del emprendedurismo. En una entrevista exclusiva con Ecos365, Pampita compartió detalles de su experiencia y su visión sobre el trabajo en equipo y los proyectos que la inspiran.

Pampita, a lo largo de la charla desplegó su pasión por emprender nuevos proyectos, que la ha llevado a expandir su marca personal en múltiples áreas, desde la moda hasta el diseño de muebles, y siempre con un enfoque claro en la calidad y el trabajo en equipo. Como empresaria cree firmemente en que "nunca hay que dejar de soñar y, además, uno no es una sola cosa", una filosofía que la acompaña en cada proyecto que emprende.

“Lo que me fascina de Crucijuegos es la creatividad y el talento que hay en cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la producción final”, explica Ardohain en esta entrevista con Ecos365 al hablar sobre su experiencia en la planta de la marca. Según ella, el ambiente de trabajo en la empresa invita a pensar en grande y a soñar con proyectos que van más allá de lo convencional. Crucijuegos, una empresa con la que Pampita ha colaborado durante años, no solo la ha inspirado, sino que también se ha convertido en una extensión de sus propios valores.

“Con Crucijuegos tenemos la idea de hacer cosas juntos hace muchos años, desde que nos conocimos”, confiesa Ardohain. La relación comenzó cuando, a través de una amiga, Pampita buscaba donaciones de juegos para una causa benéfica, que surgió tras el fallecimiento de su hija Blanca, y que se concretó con la inauguración de una nueva plaza.

Esto que empezó como una colaboración modesta se transformó rápidamente en una serie de proyectos de mayor envergadura, fruto de la pasión y el entusiasmo compartido entre ambas partes.

Más allá de sus múltiples compromisos profesionales, la modelo no deja de resaltar la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y trabajar con personas que compartan la misma visión. Para ella, el trabajo en equipo es esencial en cualquier proyecto, y siempre aconseja rodearse de los mejores en cada área para alcanzar el éxito.

“Para mí el consejo más grande es trabajar en equipo, rodearte de los mejores. Para lo que quieras hacer, siempre estar en buenas manos y estar con gente experta en eso y con trayectoria que puedan desarrollar tu sueño", enfatiza Pampita.

A lo largo de los años, ha demostrado que este enfoque no solo es fundamental en el mundo del emprendedurismo, sino también en su vida personal y profesional. Como figura pública y empresaria, Ardohain reconoce la importancia de inspirar a las nuevas generaciones y ofrecerles consejos prácticos basados en su propio recorrido.

Cuando se le preguntó sobre el mensaje que le gustaría transmitir a los jóvenes que aspiran a emprender, Pampita fue clara: “Yo creo que nunca hay que dejar de soñar y que además uno no es una sola cosa. Tenemos muchas cosas que nos gustan, que nos apasionan y que no hay límite para eso". Su visión de un futuro lleno de posibilidades no solo motiva a quienes la escuchan, sino que también es el motor que la impulsa a seguir adelante en cada uno de sus proyectos.

Uno de los aspectos que más destacan de Ardohain es su capacidad para mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. A pesar de los múltiples proyectos que desarrolla, Pampita afirma que la maternidad es su prioridad. “La maternidad es mi prioridad absoluta. Esté haciendo lo que esté haciendo, siempre estoy tomada por el tema de los hijos”, dice mientras sonríe y comenta cómo sus hijos la mantienen con los pies en la tierra.

“La maternidad es mi prioridad absoluta. Esté haciendo lo que esté haciendo, siempre estoy tomada por el tema de los hijos”, dice Pampita

En cuanto a las críticas o los llamados "haters", un fenómeno común en las redes sociales, Pampita afirma que es afortunada. “Yo soy de las más afortunadas porque no tengo haters en redes. La gente en todas partes del país es muy cariñosa conmigo, con toda mi familia. Así que eso no es algo que me afecte”, asegura. Aunque reconoce que el odio en redes es una realidad para muchos, ella prefiere enfocarse en las muestras de cariño que recibe a diario.

Al hablar de sus proyectos futuros, Pampita demuestra una vez más su capacidad para diversificar su marca y explorar nuevas oportunidades. “Desarrollo muchísimos productos de distintas cosas. Muebles, planchitas de pelo, indumentaria… estoy desarrollando una cápsula para una marca gigante en Chile que tiene locales en todo Latinoamérica", revela. Pampita es una empresaria multifacética que no teme adentrarse en nuevos mercados, siempre con la intención de ofrecer productos de calidad que lleven su sello personal.

La marca "Pampita" se ha consolidado como sinónimo de elegancia y atemporalidad, algo que la propia Ardohain describe como su sello distintivo: “Yo creo que me identifica a lo clásico, lo neutro, lo que tiene buena calidad, lo que no pasa de moda". En cada uno de sus productos, ya sean trajes de baño, ropa interior o zapatos, su enfoque siempre es el mismo: ofrecer algo que perdure en el tiempo y que esté alineado con su visión de estilo.

Ante la consulta de cómo combina su rol de madre con sus múltiples responsabilidades empresariales, Pampita no duda en responder que la clave está en disfrutar cada momento. “Que disfruten lo que estén haciendo, ya sea algo que no les parezca tan trascendental, pero que no pierdan un minuto de su vida sin disfrutar lo que están haciendo”, dice con convicción.

Para Pampita, el éxito no radica solo en los logros profesionales, sino en encontrar satisfacción en cada aspecto de la vida, ya sea en el trabajo o en la familia.