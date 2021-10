Pandora Papers: AFIP investigará a los argentinos involucrados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigará a los argentinos involucrados en los entramados societarios denunciados en la investigación Pandora Papers (Papeles de Pandora), sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. Argentina es el tercer país del mundo con más involucrados.

El trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países, se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

Consultada al respecto, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina y limitan los márgenes de maniobra”.

Además recordó que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información. Añadió que a partir de ello, contribuyentes a quienes les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

Entre los argentinos mencionados en los Pandora Papers figuran uno de los hermanos del ex presidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del ex presidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; y el ex futbolista Javier Mascherano; entre otros.

En el plano internacional aparecen los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, a quienes se los acusa de haber ocultado activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal.