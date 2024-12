Preside el Consejo Mundial de Dulce de Leche, es argentina y transmite toda su pasión

Ivana Nieto desarrolla su trabajo en un campo poco conocido, pero esencial: el análisis sensorial de quesos y dulces. Por eso, es la experta que está a cargo de los concursos que se organizan en el marco de Todo Láctea y que tienen como protagonistas a los alimentos mencionados.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde ejerce como ingeniera en alimentos, Nieto se especializa en desentrañar cómo los sentidos humanos (gusto, olfato, vista, tacto y oído) perciben y reaccionan ante productos como alimentos y bebidas.

Recientemente asumió un rol que combina su pasión por la ciencia con una tradición muy querida en la Argentina: es la nueva presidenta del Consejo Mundial del Dulce de Leche.

Ecos365 logró dialogar con Nieto para conocer "el mundo" del dulce de leche, un alimento insignia de Argentina.

"Como auténtica argentina estoy convencida que no hay como el nuestro. He probado en varios lugares y países, a mí me gusta mucho lo nuestro porque es muy particular. Nosotros pensamos que los dulces de leche son muy distintos, pero mirando otros países hay que decir que la variabilidad es mucho mayor que la nuestra"

"Tenemos productos muy buenos, pero a veces pretendemos parecernos demasiado a los europeos. Eso pasa fundamentalmente en el caso de los quesos"

En el caso del dulce de leche, específicamente "creo que es cultural y ´corre por las venas´. Quién no creció en su casa con su abuela o su madre que hacían comidas, desayunos o meriendas con dulce de leche", rememoró. Y afirmó: "Hay una memoria sensorial que hace que lo llevemos a todos nuestros ámbitos de la vida".

Dulce de leche

El dulce de leche fue reconocido en 2002 por la Secretaría de Cultura de la Nación como “Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina”, por ser típicamente argentino y por su consumo generalizado en todo el país.

Este reconocimiento destaca al dulce de leche como una de las principales tradiciones culinarias de Argentina, para ser valorada y promovida a nivel internacional haciendo foco en su importancia cultural y su relevancia en el ámbito laboral y económico.

En Argentina se consumen 2,2 kg per cápita de dulce de leche por año.

En 2023, se elaboraron 103.824 toneladas de dulce de leche, a cargo de más de cien industrias lácteas. Si bien la mayoría de la producción se destina al mercado nacional, un pequeño porcentaje se exporta a 23 países, con Brasil, Chile y Estados Unidos como los principales destinos (Fuente: Dirección Nacional de Lechería-SAGYP).