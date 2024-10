Publicidad 360: ¿Qué pasa cuando mezclás radio con marketing de contenido? El secreto mejor guardado

Hoy en día, con el bombardeo de información al que estamos expuestos, romper el molde es clave para cualquier empresa que quiera destacarse. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, acá te propongo algo interesante: combinar la publicidad en radios (sí, tanto AM como FM) con acciones de marketing de contenido. Esta estrategia, lejos de ser anticuada o sin onda, es una bomba de relojería si la sabés usar bien.

Veamos por qué esta mezcla puede ser tu mejor aliada:

1. Llegás a todas partes: del bar al living de tu casa

La radio, como siempre, sigue siendo la reina en lo que a cobertura masiva se refiere. Es ese medio que está presente en todos lados: la escuchás mientras manejás, en la cocina, en el taller mecánico de la esquina o en ese bar donde te tomás un cortado. Y no importa si es AM o FM; cada una tiene su nicho, su audiencia cautiva.

Pero ojo, porque una cosa es que tu mensaje entre en la cabeza de la gente por radio, y otra muy distinta es que se queden pensando en él. Acá es donde entra el marketing de contenido digital. Mientras tu anuncio está sonando en la radio, podés estar alimentando a ese mismo público con contenido relevante, entretenido y útil en plataformas digitales, haciéndoles un seguimiento. De esta forma, matás dos pájaros de un tiro: capturás la atención con un medio y la retenés con el otro.

2. Creás conversaciones que se mantienen vivas

Escuchar un anuncio en la radio es una experiencia "flash". Pasa, te lo llevás al subconsciente, y listo. Pero, ¿cómo logramos que ese mensaje siga resonando? Ahí es donde el contenido juega su mejor carta. Imaginate que la gente escucha en la radio sobre un producto o servicio y después va a internet buscando más información. Al estar presente en ambos espacios, tu marca está en el lugar justo en el momento indicado.

No se trata solo de estar; se trata de tener algo que decir cuando te busquen. El marketing de contenido es clave para darle cuerpo y sentido a lo que decís en la radio. Le das contexto, lo explicás, mostrás ejemplos y hasta generás conversaciones en redes o en foros de discusión. Es ese ida y vuelta que termina en una relación mucho más cercana con tus clientes.

3. Autoridad y confianza: te posicionás como el que sabe

La publicidad en la radio tiene esa cosa de "llegar rápido y a lo grande", pero en un escenario de competencia brutal, la confianza es la moneda de oro. ¿Cómo construís esa confianza? A través del contenido que le des a tu audiencia. La gente confía en las marcas que les aportan valor, las que educan, entretienen o les hacen la vida más fácil.

Pautar en la radio te posiciona en la mente del consumidor, pero el contenido en plataformas digitales te posiciona como un referente en tu rubro. Si hacés contenido bien hecho, relevante y pensado, la gente no solo va a reconocer tu marca, sino que te va a tener como "el que sabe del tema". Y cuando llegue el momento de tomar decisiones, ¿a quién van a elegir? Exacto, a vos.

4. Es mucho más económico de lo que pensás

Un mito bastante común es que para tener una presencia fuerte en la radio y en internet necesitás un presupuesto gigante. Pero no es tan así. La publicidad en radio sigue siendo bastante accesible en relación a otros medios, y combinarla con contenido digital te permite optimizar recursos. Podés hacer una campaña en la radio que funcione como gancho, mientras en el mundo online extendés esa conversación con contenido más profundo y segmentado, sin gastar una fortuna.

5. Te volvés omnipresente (sin ser invasivo)

El desafío más grande del marketing es estar presente sin ser pesado. Combinar la radio con contenido digital te permite estar en varios frentes sin saturar. La radio es ideal para esos momentos en los que la gente está en movimiento, mientras que el contenido en plataformas digitales puede llegar cuando están más relajados, buscando información o simplemente navegando.

Es una táctica de "aparecer" en los momentos adecuados y en el formato correcto, generando un combo imbatible que suma sin molestar.

6. Seguís siendo relevante a lo largo del tiempo

La radio tiene un efecto inmediato y poderoso, pero su impacto es efímero. En cambio, el contenido digital tiene vida más larga. Un artículo bien hecho o un video explicativo bien producido puede seguir generando tráfico y relevancia durante semanas, meses o incluso años. Entonces, mientras la radio da el primer golpe, el contenido en plataformas digitales sigue trabajando para vos, construyendo una relación a largo plazo con tu audiencia.

En definitiva, en un mercado saturado de mensajes publicitarios, no alcanza con estar en un solo medio. La clave está en la combinación estratégica. La radio te da alcance, te pone en la cabeza de la gente; el contenido digital te permite bajarlos a tierra, explicarles por qué tu producto o servicio es lo que necesitan y, lo más importante, construir relaciones duraderas.

Ya no se trata de elegir entre uno u otro; se trata de complementar lo mejor de ambos mundos. Pautar en radios AM y FM te posiciona en el "top of mind" de los consumidores, y con el contenido en plataformas digitales, cerrás el círculo, asegurándote de que tu mensaje no solo llegue, sino que resuene y se mantenga en el tiempo.

Así que, si querés destacar y estar un paso adelante de la competencia, dale al combo: radio y contenido. Porque en este juego, el que pega más fuerte es el que sabe combinar.