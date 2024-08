Quién se suma a la pelea para quedarse con el control de Telefé Rosario

El ejecutivo de medios y heredero de las bebidas espirituosas de Seagram Co. está ofreciendo comprar National Amusements Inc., el holding familiar de Redstone que posee la mayoría de las acciones con derecho a voto de Paramount (propietarios de Telefé Rosario, entre otros muchos medios), por unos 1.750 millones de dólares, según la persona, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar públicamente. Esa cifra se eleva a 2.400 millones de dólares cuando se incluyen los pasivos de National Amusements. Bronfman también planea proporcionar 1.500 millones de dólares para reducir la deuda de Paramount. Así lo informó este martes la agencia Bloomberg.

La propuesta de Bronfman incluye un precio de compra de 24,53 dólares por acción para las acciones con derecho a voto que no sean propiedad de los Redstones. También planea pagar una comisión de 400 millones de dólares por la ruptura del acuerdo con Skydance. En total, Bronfman ha recaudado 5.500 millones de dólares y tiene previsto aumentar su oferta más adelante.

El Wall Street Journal informó sobre la oferta de Bronfman a última hora del lunes.

La empresa matriz de CBS, MTV y otras empresas de medios de comunicación, entre ellas Telefé, ya ha aceptado una oferta de Skydance, dirigida por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison. Su acuerdo de fusión incluye un período de 45 días en el que Paramount puede revisar otras ofertas. Ese período expira el miércoles por la noche, aunque Paramount puede extender las negociaciones con otras partes hasta el 5 de septiembre.

El grupo liderado por Ellison ofreció 2.400 millones de dólares por National Amusements y acordó invertir 6.000 millones de dólares más en la compra de acciones de Paramount y el pago de deudas. También planea fusionar Skydance con Paramount por acciones por valor de 4.750 millones de dólares.

Se espera que Bronfman argumente que su propuesta es superior porque resultará en una menor dilución para los accionistas de Paramount que no sean de Redstone. Entre sus socios se encuentra un grupo formado por el productor de cine Steven Paul y Jonathan Miller, un ejecutivo tecnológico de larga trayectoria que fue socio de la presidenta de Paramount, Shari Redstone, en su firma de capital de riesgo. BC Partners Credit también participa.

Los representantes de un comité especial de la junta directiva de Paramount no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El administrador de fondos Mario Gabelli, el mayor accionista de acciones con derecho a voto de Paramount aparte de la familia Redstone, dijo en una entrevista que Bronfman tiene "credibilidad". También dijo que no está seguro de si Bronfman está ofreciendo lo suficiente para superar a Ellison.

“En términos de equidad, creo que la junta debería dedicar un par de semanas más a pensarlo”, dijo.

Paramount, creada durante décadas por el difunto magnate Sumner Redstone, ha tenido problemas últimamente a medida que los consumidores cambian sus hábitos de visualización de la televisión tradicional al streaming.

Bronfman tiene una larga y algo accidentada trayectoria como ejecutivo de medios. Compró y luego vendió MCA Inc., la empresa matriz de Universal Studios, y se desempeñó como director ejecutivo de Warner Music Group. Actualmente se desempeña como presidente de FuboTV Inc., una empresa de transmisión de televisión que obtuvo una orden judicial la semana pasada para detener el lanzamiento del servicio de transmisión de deportes Venu.