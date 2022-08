Reservas: el BCRA ya vendió más de u$s 1100 millones en nueve ruedas

El Banco Central volvió a obtener un saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Fuentes del mercado estiman que la entidad vendió este lunes unos u$s 84 millones, en una rueda con un mayor demanda de divisas pero con bajo volumen operado (u$s 174,5 millones de contado).

Se trata de la novena venta de reservas que realiza la autoridad monetaria de forma consecutiva. Esta seguidilla de ventas representa más de u$s 1160 millones. A la vez, los saldos negativos crecen a más de u$s 780 millones en el mes y u$s 200 millones en lo que va del año.

Desde el mercado señalaron que nuevamente la demanda para la importación de energía y combustibles explicó el saldo negativo de la entidad en su intervención cambiaria. Los pedidos de compra de dólares por este concepto significaron este lunes más de u$s 110 millones, indicaron.

Los saldos de las últimas jornadas mantiene a agosto como el mes con el peor inicio en lo que va de 2022, aunque el Gobierno espera poder mejorar pronto esta situación, con el efecto de las medidas que anunció hace dos semanas para incentivar la venta de granos por parte del complejo agropecuario.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones destacó que la racha negativa del Banco Central en sus intervenciones en el mercado cambiario se percibe "sin solución a la vista" y que "la película para el resto de agosto pinta muy mal", a pesar de la mejora en las expectativas tras los cambios en el equipo económico.

Los analistas de la financiera destacaron que, aún con récord de ingreso de dólares por parte del agro, el saldo negativo acumulado en 2022 es el segundo peor en años sin cepo cambiario, detrás del de 2020, y que contrasta con los más de u$s 7280 millones que acumulaba a favor en este mismo lapso del año pasado.

También resaltaron que "sorprende la pasividad" del nuevo equipo económico, que anticipó que en agosto y septiembre ingresarán u$s 5000 millones de agro, pesca y minería, un monto "muy inferior" comparado con los u$s 6114 millones que liquidó sólo el sector de cereales y oleaginosas en esos mismos meses en 2021.

En tanto, el Central busca bajarle un tono a esta situación. El titular de la entidad, Miguel Pesce, negó que se esté ante una "situación dramática" y afirmó que el problema es la importación de energía. A la vez, comentó que hay demoras en las ventas de soja, pero confió en que "se normalice en los próximos meses".

"Quieren presentar esto como una situación dramática de ajuste, de hacer caer el salario real. Necesitamos atravesar una situación difícil con el menor sacrificio posible para los sectores más desprotegidos", comentó Pesce este lunes en una entrevista radial.

El funcionario sostuvo que "hay que cruzar un puente complejo en la coyuntura" y que "la Argentina está teniendo que pagar u$s 2.200 millones por importaciones de energía y eso hace muy difícil la coyuntura", al tiempo que señaló que espera que estos de importación se reduzcan durante este mes.