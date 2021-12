Rosgan: bandera de largada para un fuerte proceso de reconversión interna

El mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario (Rosgan) inició un proceso de profunda transformación interna que tiene como objetivo central conseguir un muy fuerte aumento del volumen de hacienda comercializada.

Y el punto central del cambio es que la entidad -que en un 51% está en manos de la Bolsa y el 49% restante dividido entre 11 consignatarios- se “desmutualizará” facilitando así el ingreso de nuevos operadores.

En la jerga bursátil los mercados mutualizados son aquellos en los que para operar y hacer negocios hay que ser socio o accionista. Se trata de una suerte de club selecto que no suele abrir la inscripción con regularidad.

En un principio, todos los mercados institucionalizados, con los de título de valor por excelencia, solían adoptar esa forma que permitía tener a resguardo la plaza de operadores advenedizos (en tiempos en los que la normativa nacional disponía el auto-control de las plazas bursátiles) pero al mismo tiempo desmotivaba el crecimiento de los mercados ya que la competencia quedaba acotada entre los pocos socios del grupo.

Generalmente para entrar a esos mercados las barreras son muy altas. En el caso de los mercados de valores había que esperar a que salga la venta alguna acción que valían mucho porque eran la llave para ingresar a un negocio de competencia muy acotada.

En el caso del Rosgan la situación era sui generis: si bien no tenía la exclusividad del negocio (como los mercados de valores) porque hay operadores que de manera individual hacen remates televisados, al ser el único mercado tiene beneficios que lo diferencian y eso se hacía valer en el costo de asociación para el ingreso.

Pero, sobre todo, el principal desafío para entrar no era económico sino que los socios los quieran dejar sentar en la misma mesa y con los mismos derechos. No en vano, la Bolsa para sumar consignatarios debía incursionar por zonas que no sean de injerencia de los socios, ya que si eran competencia les bochaban el ingreso.

Y si bien no se le puede achacar a los consignatarios la falta de visión conjunta (ya que formaron mercados de concentración en todo el país), también es cierto que todos son operadores de mucho peso económico, familias tradicionales y, sobre todo, muy recelosos unos de otros.

No en vano siempre se dijo que el verdadero éxito del Rosgan fue poder agrupar a 11 consignatarios de hacienda. Y, no en vano, el último ingreso de un socio (Colombo y Colombo) se llevó puesto a un presidente, Fernando Botta, porque los consignatarios se resistían a abrir la puerta.

En la historia nacional de los mercados institucionales, el –por entonces- Rofex hizo escuela con un cambio que resultó revolucionario: desmutualizarse. Y ese fue uno de los factores que disparó su crecimiento exponencial en los últimos 15 años. ¿Qué hizo? Permitió que para operar no sea necesario ser accionista. Habilitó una suerte de membresía (que no les da derechos societarios) que abarató y facilitó el ingreso de nuevos actores al mercado que le sumaron volumen de negocios, liquidez y sobre todo competencia permitiendo así el crecimiento de la plaza bursátil.

Recién con la ley de reforma del sistema bursátil del segundo gobierno de Cristina Fernández se le exigió desmutualizarse a todos los mercados bajo órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Pero como el Rosgan, al ser un mercado de productos y no financiero, no quedó alcanzado por esa exigencia.

Como se dijo, el éxito del Rosgan fue que la Bolsa logró encolumnar a los 11 consignatarios de hacienda. Todos operadores de peso y prosapia. Éstos son: Reggi y Cía. SRL, Ildarraz Hnos. SA, Etchevehere Rural SRL, Ganaderos de Ceres Cooperativa Limitada, Ferialvarez SRL, Gananor Pujol SA, Aguirre Vázquez, Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Edgar E. Pastore y Cía. S.R.L., Álzaga Unzué y Cía. S.A. y Colombo y Colombo SA.

Por eso, cuando la Bolsa empezó a flaquear en su conducción, los consignatarios se hicieron fuertes y la unión de objetivos dejó de ser el valor primoridal. Que en el remate aniversario, el último de la gestión del ahora ex presidente Raúl Meroi, sólo se hayan sacado a la venta 10 mil cabezas y que el principal operador (Reggi, con cerca del 30%) sólo haya aportado un par de jaulas (sin asistir en persona pese a que se trataba de la vuelta de los remates presenciales) fue la muestra final de que la Bolsa había perdido su poder ordenador de la plaza.

Pero ahora la situación cambió con el ingreso del nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, y del nuevo titular del Rosgan, Walter Tombolini. Y el volantazo ya se empezó a vivir en la propia fiesta de fin de año organizada esta semana. “Vamos a agrandar el mercado sumando nuevos operadores. Habrá socios y operadores conviviendo”, resalto Tombolini.

Por su parte, Simioni comprometió todo el apoyo institucional y económico de la Bolsa, por ejemplo para financiar desarrollo de una plataforma tecnológica propia. Anunció la apertura de nuevas instalaciones y salas técnicas al tiempo de que resaltó que por primera vez un consignatario del Rosgan ingresó al directorio de la Bolsa, señal institucional muy importante. “Respaldo total al plan de crecimiento con la apertura a más operadores”, fue el mensaje central de su discurso.

Y no pasó desapercibido que Simioni en su discurso que dijera “la conveniencia que ingresen también nuevas cooperativas”. Y a muchos de los asistentes se le vino a la cabeza AFA. Es que la principal cooperativa agrícola del país, que también tiene sede en Rosario, no forma parte del Rosgan, prefiriendo hasta ahora incursionar en soledad con remates televisados. Arranca, entonces, el “operativo seducción” para la cerealera.

Según contó Tombolini a Ecos365, la decisión es replicar el sistema de ingreso al mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario, al que los interesados en empezar a asistir al recinto deben cumplir una serie de requisitos y ser validados por el directorio de la entidad.

“No vamos a dejar a entrar cualquiera. Pero vamos a salir a buscar nuevos operadores. Sólo con más consignatarios habrá más liquidez, competencia y volumen”, agregó. Tampoco descartó que puedan ingresar nuevos socios, pero el foco estará puesto en las membresías.

La idea de la nueva conducción del Rosgan, que asumió esta semana, fue la de empezar a convocar nuevos operadores de zonas que no compitan directo con los actuales socios. Pero eso es sólo por ahora. Tarde o temprano la idea es sumar de todos los flancos. “Como pasa en el mercado de granos diariamente desde hace mas de cien años”, quita dramatismo.

Y como la Bolsa tienen la mayoría accionaria del Rosgan puede ejecutar el cambio de rumbo sin mayores dificultades normativas. ¿Cómo cayó en los socios consignatarios? Tombolioni cuenta que hay una amplia mayoría convencida de que esa es la receta y el camino. Pero el dato más importante es que tras los anuncios, la hacienda que enviaron los consignatarios subió más del 50% y se remataron esta semana 17 mil cabezas. Y esa fue la señal de apoyo inicial contundente a la nueva administración.

Pero el Rosgan sabe que una cosa es convocar y otra es lograr sumar a nuevos interesados. Y que la llave que permite dar el salto son los costos. Por eso prepara un fuerte plan de rebaja de costos de los remates.

“El Rosgan, al ser el único mercado de remate televisado y por streaming, tiene muchos beneficios que ofrecer (por ejemplo en marketing). Además, nosotros ahora no vamos a esperar que nos llamen vamos a ir a buscarlos. Pero todo eso de poco sirve si presta un servicio caro. Y hoy, frente a la competencia, quedamos muy caros”, dijo Tombolini.

“Hay organizadores de remates que nos compiten con un celular”, se lamenta.

Y, precisamente, la fuerte inversión en tecnología (con la creación de equipos de trabajo propios y plataformas tecnológicas propias) que termine con el esquema de tercerización vigente, la nueva conducción del Rosgan apuesta a lograr esa rebaja de costos a los consignatarios que analiza como de “decisiva importancia”.

“Además del marketing, los costos menores y la fuerza de venta que supone la unión de consignatarios y que en cada uno de nuestros remate televisados tengamos una docena de grandes compradores directos pujando por hacienda, la otra pata para diferenciarnos es poder ofrecer al consignatario alternativas de financiamiento competitivas, y en eso vamos a trabajar junto con el Mercado Argentino de Valores (MAV)”, anunció. Y para la semana próxima ya hay agendado un encuentro entre las partes.

Las cartas están puestas sobre la mesa y de la mano de una profunda reconversión interna, el Rosgan sale ahora a recobrar protagonismo. Nuevos tiempos en la Bolsa de Comercio de Rosario.