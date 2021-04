Soja y maíz suben los precios en el mercado de granos

Los negocios por maíz y soja concentran la atención de los operadores a medida que avanza la cosecha

En la jornada de hoy, el grueso de la actividad comercial estuvo concentrada en los mercados de granos gruesos, a medida que avanza la cosecha sobre el territorio nacional. Los precios mostraron una tendencia entre estable y alcista en relación con la jornada previa. En este marco, destacaron los negocios por maíz, con la mayoría de los compradores tradicionales ofreciendo condiciones, y mejoras en las ofertas en posiciones puntuales. Por el lado de la soja, mejoró la oferta abierta por mercadería disponible, luego del fuerte recorte en la jornada de ayer. En el mercado de trigo, las pocas ofertas de compra registradas por parte de la exportación se focalizaron sobre el segmento de la nueva campaña.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago, finalizó con saldo dispar entre los principales cultivos. Los futuros de trigo cierran con bajas, producto del cierre de posiciones compradas y toma de ganancias por parte de los fondos. Los futuros de maíz anotan ligeras subas, por la incertidumbre productiva en Sudamérica. Por último, la soja registró ganancias, producto del exceso de humedad para la cosecha en Brasil que demora el ingreso del grano al mercado, y por la superficie a sembrarse en EE.UU. por debajo de las estimaciones privadas preliminares.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 92,0800 / 92,2800; + 0,04% respecto al cierre anterior.

Rofex.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 106.395 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.473.610 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, mejoró la oferta abierta de compra por la oleaginosa con entrega inmediata, recuperándose del recorte sufrido en la jornada previa, aunque aún sin alcanzar los valores de finales de la semana previa.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada del mercado alcanzó los US$ 327/t, US$ 2/t por encima de la oferta del día de ayer. La oferta en pesos alcanzó los $ 30.110/t. Esta misma oferta se mantenía para la entrega en el mes de mayo. Si bien el volumen transado se incrementó con el avance de la cosecha, el grueso de la oferta de mercadería aparecía en valores superiores a los negociados, según operadores.

GIRASOL

En el mercado de girasol, al igual que en la jornada previa, no tuvimos ofertas abiertas de compra en la rueda de hoy.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, destacó la ausencia de ofertas abiertas de compra para el cereal de la campaña corriente por parte de la exportación, solo registrándose interesados en el cereal de próxima campaña

Por trigo con entrega entre noviembre y diciembre, se ofrecieron US$ 190/t de forma abierta, sin cambios entre ruedas.

MAÍZ

El mercado de maíz, se mostró como el más dinámico en la rueda de negocios, con un buen número de compradores activos y un amplio abanico de ofertas abiertas de compra. Los negocios se concentraron en el segmento disponible, o con entregas próxima, con volúmenes anotados también por el cereal de cosecha tardía.

Por maíz con entrega inmediata, y hasta el mes de mayo, se ofrecieron de forma abierta US$ 200/t, generalizados entre la demanda, y sin presentar cambios con respecto a la rueda del lunes.

Por maíz con entrega en junio, la mejor oferta alcanzó US$ 200/t, US$ 5/t por encima del día de ayer. Para la entrega en julio, un comprador ofreció US$ 200/t, una suba de US$ 8/t entre jornadas, siendo una condición por volumen limitado.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En el mercado de sorgo, se ofrecieron de forma abierta US$ 225/t por el cereal con entrega contractual y hasta el mes de julio. Respecto a las ofertas para la próxima campaña, se ofrecieron US$ 195/t en mayo y junio del año próximo.

Por Luis Ciucci