Telegram está probando una nueva función para agregar suscripciones

Telegram parece estar probando otra forma para que la aplicación de mensajería súper popular comience a generar ingresos. Los evaluadores beta de la aplicación iOS de Telegram notaron algo nuevo en la versión 8.7.2 , como lo detectó por primera vez Android Police : un nuevo conjunto de pegatinas y emoji de reacción que solo puede desbloquear "al suscribirse a Telegram Premium".

Telegram Premium, por supuesto, aún no existe. (Y Telegram no respondió a la solicitud de comentarios de The Verge ). Pero en este momento, los usuarios con acceso a las compilaciones TestFlight de Telegram y su servidor de prueba pueden enviarse reacciones de corazones explosivos y fantasmas voladores, una calcomanía en la que eso El lindo pato amarillo manchado es insoportablemente triste, y algunas otras cosas nuevas. Y parece que, en última instancia, incluso los destinatarios de esos mensajes necesitarán Telegram Premium para verlos; si le envía un pato triste a un no suscriptor, recibirá un aviso para registrarse.

Todavía no se sabe cuánto costará Premium, cuándo (o incluso si) se lanzará más ampliamente y qué otras características podrían ser parte de la suscripción. Pero una suscripción como esta lleva mucho tiempo viniendo de Telegram. El fundador Pavel Durov dijo a fines de 2020 que, para no venderse como WhatsApp o desaparecer como tantas otras aplicaciones de mensajería, “Telegram comenzará a generar ingresos a partir del próximo año”. Se burló de un plan de publicidad en los grandes canales de la plataforma y dijo que Telegram “agregará algunas características nuevas para equipos comerciales o usuarios avanzados” que tendrían un precio.

Por lo poco que sabemos hasta ahora, el enfoque de Telegram para las funciones pagas parece seguir el modelo Discord de monetización de aplicaciones de mensajería. La suscripción a Nitro de Discord cuesta $10 al mes y brinda a los usuarios avanzados más juguetes para jugar: más emoji, mejor ancho de banda para video y audio, insignias y avatares mejorados, y más. Nitro no es algo que los usuarios necesiten para usar el servicio, pero ha sido lo suficientemente popular como para convencer a Discord de que es un modelo comercial a largo plazo.

Durov también prometió en 2020 que todas las partes de Telegram que han sido gratuitas, y todas las partes dedicadas a la mensajería privada, seguirán siendo gratuitas. En realidad, ese es el truco con las aplicaciones de mensajería: la forma de ganar dinero no es meterse en medio de chats entre amigos, sino encontrar otras cosas que los usuarios pueden hacer en y con la aplicación. Es por eso que la idea de la " súper aplicación " estilo WeChat es tan popular. Y, a medida que Telegram se ha expandido a la transmisión en vivo, los chatbots, las criptomonedas y más, es probable que siga encontrando formas de ganar dinero.

¿Pero ganar dinero sin enojar a los usuarios? Eso es más difícil. Cuando los anuncios comenzaron a aparecer en los canales de Telegram el otoño pasado, por ejemplo, tanto los autores como los suscriptores se rebelaron tan agresivamente que Durov dijo que crearía una forma de apagarlos . (Si estoy leyendo hojas de té aquí, apostaría a que deshabilitar los anuncios es un beneficio de una suscripción Premium). Esa puede ser parte de la razón por la que Telegram parece estar tomando este lanzamiento lentamente y comenzando poco a poco en lugar de pivotar la plataforma para gratuito.

Aún así, con más de 500 millones de usuarios en la plataforma, es posible que Telegram solo necesite convencer a un pequeño porcentaje para que se suscriba a fin de convertirse en el negocio de equilibrio que Durov siempre ha dicho que quiere ser.