Tras el Pacto en Tucumán, los gobernadores ya piensan en el RIGI: ¿quiénes adhirieron?

Tras la firma del Pacto en Tucumán, algunos mandatarios provinciales que estuvieron presentes ya hicieron los deberes y se adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se presenta como una herramienta clave para atraer inversiones en Argentina.

Debe señalarse que busca proporcionar estabilidad y previsibilidad a largo plazo, además de fomentar el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la minería y la tecnología. El texto final postula que el 20% de "la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores" como mínimo deberá destinarse a proveedores locales y detalla los sectores que están incluidos en el régimen, estos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cabe aclarar además que las provincias deberán adherir al régimen.

Santa Fe

Tas los cambios introducidos por Senadores y la Cámara de Diputados, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe Gustavo Puccini se encargó de confirmar el apoyo de su provincia al régimen fiscal. "El RIGI es positivo para Santa Fe. Muchos de los cambios en el Senado son los que pedimos", aseguró Puccini, días antes de la aprobación de la Ley.

Entre estas modificaciones fue bajar de 30 a 10 las retenciones cero que se proponían para los proyectos agrícolas. Siendo Santa Fe una provincia agrícola clave del entramado productivo argentino este punto era fundamental.

Además, Puccini destacó que "se cambió la posibilidad de que esas inversiones contemplen un plan de desarrollo de proveedores locales. Un mínimo de 20 por ciento para bienes y obras".

Río Negro

"Solicité el tratamiento urgente de este régimen que atraerá inversiones superiores a 200 millones de dólares con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, posicionando a Río Negro como un destino clave para inversiones nacionales y extranjeras", adelantó el gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck, a través de X tras conocerse la promulgación del RIGI.

Se trata de una región clave que cuenta con la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, con una porción de Vaca Muerta. "Nuestra provincia, con sus recursos naturales, condiciones geográficas e infraestructura, es un candidato ideal", expresó el rionegrino.

En este sentido, Weretilneck indicó que el objetivo provincial es claro: "promover la competitividad económica, incrementar exportaciones y generar empleo para los rionegrinos".

Neuquén

Otro de los gobernadores que tiene grandes intereses en Vaca Muerta es el de Neuquén, Rolando Figueroa. El mandatario neuquino afirmó antes de la sanción que si el Congreso no aprueba el RIGI, no se podrá desarrollar la industria del GNL en Argentina, que podría implicar una inversión de u$s 30.000 millones.

"Tenemos que tener el RIGI sancionado para lograr el desarrollo del GNL", afirmó Figueroa, durante una presentación que dio en el Libertador Hotel, convocado por los empresarios nucleados en el Club del Petróleo, que encabeza Bulgheroni.

Córdoba

En cuanto a la provincia de Córdoba, también una de las más productivas e industriales de la Argentina, el gobernador de Córdoba Martín Llaryoraseñaló que están "de acuerdo en desarrollar leyes de promoción" y por lo tanto están "a favor del RIGI".

"Ahora, para desarrollar eso vamos a necesita más infraestructura que nos permita sacar los recursos naturales que tenemos", señaló en un claro reclamo por obras públicas al gobierno nacional.

Entre Ríos

El gobernador del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, había dejado trascender que él quería la aprobación del RIGI como salió en la Cámara de Diputados. Si bien esto no se dio de esa manera, es de presuponer que utilizará el mecanismo a su favor.

Mendoza

Su par de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, apoyo de entrada la media sanción del RIGI obtenida en la Cámara de Diputados: "Hay que alentarlo porque Argentina no es creíble para que vengan montos importantes de inversiones". Y agregó: "De ninguna manera el RIGI obstaculiza nuestras regalías y nuestras regalías son el principal ingreso", expresó.

Tucumán

Osvaldo Jaldo ,gobernador tucumano, se mostró a favor y opinó sobre la situación bonaerense. En ese sentido aseveró que "si Buenos Aires no se adhiere al RIGI va a perder muchas inversiones que se van a ir a otras provincias".

San Juan

En cuanto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrengo, remarcó que "el RIGI va a mejorar las inversiones mineras".

Catamarca

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, quién aseguró que "era un pedido de la mesa del litio y la mesa del cobre" y que esto fomentará las "inversiones mineras".

Salta

Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, solicitó al gobierno nacional que no se perjudique a la minería salteña. No obstante aseguró que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) "es fundamental" e "importante".

"Entendemos que aquellos que quieran hacer grandes inversiones deben tener grandes posibilidades de hacerlas y motivaciones para hacerlas como las tienen en otros países así que esperemos que en el Senado se apruebe rápido", cerró el mandatario.