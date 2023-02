Twitter prohíbe oficialmente apps de terceros con nuevas reglas para desarrolladores

Twitter actualizó sus reglas para desarrolladores para prohibir a los clientes de terceros, casi una semana después de que bloqueó sin contemplaciones el acceso de las aplicaciones a su plataforma , sin ofrecer casi ninguna explicación de lo que estaba pasando (a través de Engadget ). Las nuevas reglas establecen que no puede usar la API o el contenido de Twitter para "crear o intentar crear un servicio o producto sustituto o similar a las aplicaciones de Twitter".

Las reglas, actualizadas el jueves, dejan en claro lo que eso significa: "Aplicaciones de Twitter" se refiere a los "productos, servicios, aplicaciones, sitios web, páginas web, plataformas y otras ofertas de la compañía, incluidas, entre otras, las que se ofrecen a través de https ://twitter.com y las aplicaciones móviles de Twitter”. La cláusula que prohíbe los servicios alternativos se agregó a las reglas con la actualización más reciente, según Wayback Machine .

El cambio de regla se produce después de que Twitter rompió silenciosamente varios clientes populares de Twitter de terceros como Tweetbot y Twitterific a partir del 12 de enero. En ese momento, los desarrolladores detrás de las aplicaciones (muchos de los cuales han dado forma históricamente a toda la experiencia del usuario de Twitter) dijeron que no habían recibido ninguna comunicación de la empresa sobre lo que estaba sucediendo. Luego, el 17 de enero , la cuenta de desarrollador de la compañía tuiteó que estaba "haciendo cumplir sus reglas API de larga data", lo que "puede provocar que algunas aplicaciones no funcionen".

La declaración no fue recibida positivamente. Varios comentaristas y desarrolladores señalaron la falta de claridad sobre qué reglas se estaban rompiendo y el hecho de que las aplicaciones se habían estado ejecutando durante años antes de que Elon Musk comprara Twitter y comenzara a adoptar planes para convertirlo en una "aplicación de todo". En 2021, el ex líder de la plataforma de desarrolladores de Twitter, Amir Shevat, me dijo que la compañía estaba tratando específicamente de facilitar que los desarrolladores compitieran con las aplicaciones propias de Twitter con un cambio de regla reciente.

“Hemos sido respetuosos con sus reglas API, tal como se publicaron, durante los últimos 16 años”, escribió Ged Maheux, cofundador del desarrollador de Twitterific The Iconfactory, en una publicación de blog sobre la caída de la aplicación . “No tenemos conocimiento de que estas reglas hayan cambiado recientemente o cuáles podrían ser esos cambios”.

Craig Hockenberry, director de Iconfactory, lo expresó sin rodeos en su blog personal : “No hubo aviso previo para sus creadores, los clientes recibieron un error extraño y nadie explica lo que está pasando. No tuvimos oportunidad de agradecer a los clientes que han estado con nosotros durante más de una década. En cambio, es solo otra escena en su programa de mierda en curso”.

El dinero es probablemente una de las razones detrás del cambio de regla y la prohibición de clientes de terceros. Twitter ha estado luchando financieramente desde que Musk se hizo cargo , cargando con miles de millones de deudas , y es probable que los clientes de terceros ganen menos dinero que los propios. Si bien algunos desarrolladores pagan para acceder a la API, la empresa no publica anuncios a través de ella, lo que reduce su capacidad para monetizar a las personas que usan aplicaciones alternativas. No ayuda que las personas que usan clientes de terceros no estén tan interesadas en el servicio de suscripción Twitter Blue , que principalmente agrega funciones a la aplicación oficial de Twitter.

Aparentemente no ha habido ningún anuncio oficial del cambio de regla, ya sea de Twitter Dev o Elon Musk. Twitter no tiene un departamento de comunicaciones para contactar.