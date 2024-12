Un gigante del agro entró en default: detalles de un caso que preocupa a todos

La agroindustria argentina termina el año con noticias que sacudieron al sector y los mercados. En las últimas horas, el Grupo "Los Grobo Agropecuaria SA" anunció un default ante la imposibilidad de realizar el pago de un pagaré bursátil por u$s 100.000, cuyo vencimiento operó el 26 de diciembre.

En un escueto comunicado, dirigido a la Comisión Nacional de Valores, la compañía adujo tres razones bien concretas: la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro, la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la Sociedad y las dificultades financieras de una compañía relacionada. Por eso, advirtió que "no podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles con vencimiento hasta el 31 de marzo del 2025″.

El grupo es controlado en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP) y en un 10% restante por el empresario Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde. El CEO de la firma es Enrique Flaiban.

Cabe recordar que "Los Grobo Agropecuaria SA" tiene tres unidades de negocios bien definidas: producción de granos con siembras asociadas, distribución de insumos y originación y comercialización de granos. Este último punto representa unos 2 millones de toneladas. Todo el grupo factura unos u$s 800 millones, mientras que la deuda financiera con bancos, inversores y Obligaciones Negociables (ON) asciende a unos u$s 150 millones.

Según trascendió, los pagarés que se incumplirán hasta el 31 de marzo de 2025 ascienden a unos u$s 10 millones y durante enero la empresa se abocará a buscar una solución al tema.

El año pasado, con el esquema de siembras asociadas con otros productores se sembraron 200.000 hectáreas y de esa superficie unas 40.000 hectáreas fueron propias de Los Grobo Agropecuaria SA. En tanto, para la campaña actual, 2024/2025, se implantaron 150.000 hectáreas con el esquema de la siembra asociada y de eso 30.000 hectáreas correspondieron al grupo.

También Agrofina

Agrofina, firma perteneciente al grupo Los Grobo que vende agroquímicos, también entró en default ante la imposibilidad de afrontar el pago de un pagaré bursátil emitido por la suma de $ 400 millones.

"La venta de agroinsumos se retrajo de manera significativa, lo cual comprometió el flujo tanto de fabricantes como de distribuidores y produjo una fuerte caída en el mercado de los fitosanitarios sumado al exceso de stocks en el canal de distribución", indicaron desde la compañía y, al mismo tiempo, también pusieron el foco en la creciente iliquidez del mercado de pagarés bursátiles para emisores de la industria,

Surcos, el antecedente más reciente

Lo que ocurrió con el Grupo Los Grobo también lo sufrió Red Surcos que, a comienzos de diciembre, anunció que no está en condiciones de abonar pagarés bursátiles cuyos vencimientos operan entre diciembre 2024 y junio 2025, por una suma que asciende a u$s 3,5 millones y $ 9,3 millones.

"La Sociedad está tomando todas las medidas para lograr revertir de manera eficiente y efectiva la situación de iliquidez que está atravesando", indicó la firma en un comunicado.