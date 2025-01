Una mirada santafesina: "Hoy no es negocio exportar carne porque los valores no dan"

La cadena de ganados y carnes ha terminado un año complicado desde el punto de vista económico - financiero, con los negocios bien marcados y diferenciados. Por un lado, un mercado interno totalmente resentido que ha generado una caída importante en las ventas y la imposibilidad, por parte de los eslabones, de actualizar los valores de la mercadería en función de la inflación. Por el otro, un modelo exportador que ha crecido de manera notoria, con China como el principal cliente.

Ahora bien, ¿es negocio exportar hoy? La pregunta no es casual. En tiempos donde los costos son elevados y el tipo de cambio esta "planchado", son varios los actores (principalmente el eslabón industrial) que por lo menos se permiten dudar. Ecos365 dialogó con el presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, Raúl Cagliero, que analizó el escenario y también se refirió al mercado interno, con un consumo de carne vacuna que en 2024, por primera vez en la historia, fue superado por la carne aviar.

- ¿Qué vislumbran para este año?

- Sabemos que China es el principal cliente a la hora del negocio exportador, pero viene reticente a mejorar los precios. Hace unos días fue de público conocimiento que China hizo una presentación ante la Organización Mundial de Comercio [OMC] respecto a un posible dumping de la carne. Esto va a traer aparejado cuestiones que, en lo personal, considero que va a traer algunas dudas de lo que puede llegar a ocurrir con China este año.

"Yo lo veo muy dificultoso porque los valores no son los que realmente sirven para la industria, que hoy por hoy está pasando una situación bastante complicada".

- ¿Es negocio exportar hoy?

- Yo creo que no. Los valores no te están dando. Vos fijate que tenés el casi el 70% por ejemplo del destino de China, ¿pero qué tipo de mercadería lleva? Es una vaca conserva, es el tipo de la vaca que sale de tambo o la vaca fundida. Después tenés Unión Europea con un 8 o 9%, Israel, Estados Unidos y Chile, eso te hace el paquete de ese 100%, pero el 68% se lo lleva China. Yo dudo que esto pueda aumentar en kilos con China, lo que pasa es que a estos valores no cierra. ¿Y qué hacemos con esto? Es una pregunta que siempre nos hicimos, porque celebramos cuando apareció China con todo, es una aspiradora directamente, y le puso valor a cortes que prácticamente no tenían, pero se generó inevitablemente una ´chinodependencia´. En este escenario, qué hacer para contrarrestar eso, me parece que va a ser el camino. Seguro, yo creo que va atado directamente al precio de la vaca. Está el tema del requerimiento de China sobre varios países (Uruguay, Argentina, Australia, Estados Unidos) donde denuncia dumping.

Vamos a saber qué puede ocurrir. Los chinos deben tener ya un pensamiento para el futuro y uno nunca sabe porque esto es el día a día. A lo mejor ponen un cupo, una cuota, o bien se aumentan los aranceles de importación.

- ¿Vislumbran algún tipo de recuperación leve en el mercado interno?

- Diciembre nos asombró porque para la mayoría de nuestros asociados las faenas fueron buenas y esto indudablemente esto viene atado a lo de las fiestas. Ha ido un mes especial, porque se convalidó un poco más. Hay que ver enero y febrero sobre todo, pero yo creo que la carne es barata en relación a cualquier otro artículo que veas en el supermercado.

El consumo de carne vacuna

En el año 2024, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina habría vuelto a ocupar el primer lugar en el ranking internacional de consumo promedio per cápita de carne vacuna, lugar que tradicionalmente sostiene. En dicho año, el consumo promedio por habitante habría sido de 48,5 kg en nuestro país. En segundo lugar, se habría encontrado Uruguay, con 42,2 kg. / h., seguido por Brasil, en donde se habrían consumido promedio 39,5 kg. por persona.

Sin embargo, el consumo promedio per cápita se encuentra en una tendencia decreciente desde mediados del siglo pasado, en la medida en el consumo de carne vacuna fue siendo reemplazado por el de pollo y cerdo. De hecho, de acuerdo con las estimaciones del USDA, en 2024 se habría consumido más carne de pollo que de vaca en Argentina por primera vez en la historia, alcanzando los 49,3 kilogramos por habitante (promedio).