Volkswagen lanza la nueva Amarok en Argentina: potencia y tecnología para enfrentar cualquier desafío

Volkswagen ha lanzado la nueva Amarok en Argentina, marcando un antes y un después en el mercado de las pick ups nacionales. Esta versión, fabricada en la planta de Pacheco, presenta mejoras significativas en diseño, equipamiento y rendimiento, ofreciendo una herramienta más robusta y confiable para quienes necesitan enfrentar desafíos diarios con total seguridad y potencia.

La nueva Amarok llega en cinco versiones: Trendline 2.0 TDI MT 4x2, Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion, Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion, Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion y la innovadora Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion. Se espera que en septiembre se sumen otras cinco variantes, incluyendo la Trendline 4x4 y la Black Style, ampliando así las opciones para quienes buscan versatilidad y desempeño superior en sus vehículos.

El diseño exterior de la Amarok 2025 ha sido renovado, con un frontal más agresivo que incluye un capot rediseñado, una parrilla con opción de iluminación, y paragolpes y ópticas modernizados, que ahora ofrecen luces LED en toda la gama. Las llantas de aleación también son nuevas y se adaptan al estilo de cada versión. Además, la paleta de colores incorpora seis opciones, incluyendo los nuevos Blanco Puro y Gris Salvia, pensados especialmente para el lanzamiento.

En el interior, la Amarok 2025 sorprende con una pantalla multimedia de 9 pulgadas en todas las versiones, mejorando la conectividad y el acceso a la información. Los asientos y tapizados han sido actualizados para ofrecer mayor comodidad en cada trayecto. La versión Trendline, que marca el acceso a la gama, incluye asientos y tapizados de cuero sintético, apoyabrazos delantero, volante multifunción de cuero, control de crucero y puertos USB (uno tipo “A” delantero y dos tipo “C” posteriores). La seguridad se ha mejorado notablemente con seis airbags de serie, incluyendo bolsas de cortina que cubren tanto las plazas delanteras como traseras.

Para aquellos que necesitan mayor confort y tecnología, la versión Comfortline añade llantas de aleación de 17 pulgadas, butacas delanteras ErgoConfort con regulaciones eléctricas y tapizado de tela, navegador satelital integrado, luces LED antiniebla, cámara trasera y sensores de estacionamiento tanto delanteros como traseros. Por su parte, la Highline ofrece llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas, una parrilla con iluminación LED y un nuevo diseño para el gancho de rescate delantero, aportando un toque de distinción y funcionalidad.

En la cúspide de la gama, las versiones Highline, Extreme y Hero están equipadas con el Safer Tag, un sistema que indica en el panel el funcionamiento de las asistencias a la conducción, tales como las alertas de cambio de carril, colisión frontal y detección de peatones, límite de velocidad máxima y monitoreo de tránsito. La Amarok Hero, basada en la Extreme, se destaca por sus detalles exteriores en negro, incluyendo espejos, manijas de puertas y barra de caja deportiva, además de llantas oscuras de 20 pulgadas y un elegante tapizado de cuero.

En cuanto a la motorización, la Amarok 2025 mantiene las opciones que han hecho de esta pick up una referencia en su segmento. El motor diésel 2.0 TDI con un turbo de 140 CV y 340 Nm se asocia a la caja manual de seis marchas y tracción 4x2, ideal para quienes buscan eficiencia sin sacrificar potencia. Este motor también estará disponible con tracción 4x4 en versiones futuras. Las versiones Comfortline y Highline están impulsadas por un 2.0 biturbo de cuatro cilindros, que ofrece 180 CV y 400 Nm con caja manual, o 420 Nm con la automática ZF de ocho velocidades. Sin embargo, la verdadera estrella es el motor V6 3.0 TDI, que entrega 258 CV (con un aumento hasta 272 CV gracias al Overboost) y 580 Nm de torque, asociado a la caja automática de ocho velocidades y tracción integral permanente, garantizando un desempeño sobresaliente en cualquier terreno.

La pick up cuenta con una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros, junto con uno o tres servicios de mantenimiento bonificados y una opción de financiación de hasta $18.000.000 con tasa 0% en 18 meses.

"Esta nueva Amarok es una combinación perfecta de potencia, tecnología y diseño para aquellos que buscan un vehículo que se adapte a las demandas más exigentes. No tengo dudas de que será un éxito absoluto en el mercado local. Ya hemos recibido numerosas reservas y la demanda sigue en aumento" Ezequiel Pinchetti, Gerente General de la concesionaria Pesado Castro VW

Para quienes estén interesados en acceder a la preventa exclusiva de la Nueva Amarok, pueden contactarse con Pesado Castro VW al 0800-122-2534 o desde la web www.pesadocastro.com.ar . La preventa es limitada, por lo que se recomienda actuar con rapidez para asegurar una de las primeras unidades de esta pick up que promete ser la nueva favorita en su segmento.