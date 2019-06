Además de pantallas interactivas y ordenadores o tabletas para implantar el modelo one to one, es posible elegir múltiples accesorios que transforman las aulas en un ambiente más tecnológico y se convierten en herramientas para conseguir el cambio metodológico. Esta selección que realiza el portal educaciontrespuntocero.com es prueba de ello: desde proyectores con tecnologías respetuosas con el medioambiente hasta mobiliario para fomentar el trabajo colaborativo:

1-Casio XJ-S400UN y XJ-S400U

Con tecnología de ecoproyección LED-láser, estos proyectores con resolución WUXGA y 4.000 ANSI lúmenes incluyen las SE: Soluciones para la Enseñanza cuyo objetivo es facilitar el uso diario del equipo. Entre ellas, se encuentran la conexión con un solo clic, que permite que los ordenadores se conecten al proyector de forma inalámbrica en un solo paso; el moderador, que hace posible el control colectivo del contenido proyectado desde hasta 40 dispositivos, incluidos smartphones o tabletas; y la desactivación automática del proyector, que apaga automáticamente la pantalla del proyector cuando no se detectan señales de entrada.

2 - i3-Technologies i3Sixty

Este rotafolio permite convertir cualquier área en un espacio de trabajo colaborativo. La pantalla móvil incorpora ruedas y es táctil, haciendo posible anotar fácilmente incluso desde dispositivos externos conectados. Luego, se puede compartir a otros equipos. Como incorpora cámara y micrófono, también puede emplearse para realizar videoconferencias.

3- MultiCLASS Kids Table

Una mesa táctil que fomenta el aprendizaje a través del juego, involucrando a los alumnos que se sienten mucho más motivados, mejoran su atención y perciben al aprendizaje como una recompensa en lugar de como un esfuerzo.

4- Singladura Eclipse

Pensado para el trabajo colaborativo, este pupitre es de uso individual, pero se puede unir a otros creando una mesa redonda de trabajo para cuatro alumnos. Se apila cómodamente y su tablero está fabricado en compacto de resina fenólica, un material muy resistente que garantiza su durabilidad.

5- Epson EB-710UI

Dotado de tecnología láser, este proyector es capaz de generar una pantalla de hasta 100 pulgadas cuando se sitúa a 60 centímetros de la superficie de proyección. Se trata de un modelo interactivo, por lo que reconoce el toque de los dedos o de un stylus sobre las imágenes. Cuenta con resolución WUXGA y ofrece una luminosidad de 4.000 lúmenes.

6- Microsoft Classroom Pen

Un bolígrafo diseñado para estudiantes de entre 5 y 14 años y optimizado para su uso con la tableta Surface Go. Con una punta de lápiz intercambiable, incorpora una ranura en uno de sus extremos para engancharlo fácilmente en el estuche de los dispositivos de los estudiantes y evitar así que el lápiz se pierda.

Fuente: educaciontrespuntocero.com