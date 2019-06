El Aprendizaje Social es aquel que se produce por imitación de los estudiantes hacia aquellos que los rodean y que ejercen como modelos de conducta. Se trata de una forma de aprendizaje intrínsecamente relacionada con la civilidad, un valor que se da en cualquiera de las áreas de acción de nuestras vidas, desde la familiar y privada hasta la pública o la virtual.

No obstante, es en las escuelas donde mejor puede aprovecharse desde una perspectiva educativa, ya que se trata de un entorno controlado y es posible escoger los modelos a seguir. Para eso requiere no solo de la existencia de modelos de conducta positivos, si no también de uno o varios incentivos que promuevan la adhesión y reproducción de las conductas consideradas positivas en detrimento de las negativas.

De lo contrario, existe la posibilidad de que quien debiera ejercer de modelo termine por reproducir las conductas negativas que querían modularse, quedando el Aprendizaje Social huérfano de toda finalidad educativa, según consignó Aula Planeta.

Aprendizaje social para tiempos digitales

A partir del auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es posible interactuar a distancia a través de dispositivos de uso cotidiano sin necesidad de compartir un espacio físico que, hasta hace no demasiado, era el lugar en el que se producía el Aprendizaje Social.

Pero hace falta acompañar este aprendizaje con el desarrollo de ciertas habilidades, como ser:

Alfabetización audiovisual y digital: estas dos alfabetizaciones son claves para un Aprendizaje Social que forme a los individuos en el funcionamiento del lenguaje audiovisual y la escala de valores que transmite. Permiten obtener un conocimiento básico en una sociedad digitalmente interconectada.

Netiqueta: este término se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamiento general en internet. Teniendo en cuenta que los modelos que se erigen en la red tienen su eco al otro lado de la pantalla, en el mundo real, una formación en buenos modos y formas de relacionarse puede prevenir que un mal uso de internet y las redes sociales se traduzca en una mala socialización a nivel general.